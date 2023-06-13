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劉宇亮：美國務卿訪華 將成港股轉捩點

【明報專訊】恒生指數在6月份表現強勁，上漲了6.3%，超過了1100點。特別值得注意的是，香港科技股在6月份上漲了超過8.4%，顯出科技板塊強勢。不過，恒指無論過去半年或一年成交最密集區域均是在19,500點至19,800點水平，故恒指在此區域前稍為整固，十分合理。港股在最近4日成交不足900億元，以點數計，上周五日內波幅232點，昨日波幅僅有185點，觀望氣氛濃厚。

中國剛公布的5月份的消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI），5月份的CPI為0.2%，比4月份上升了0.1個百分點。

然而，令人驚訝的是，5月份的生產者物價指數下跌了4.6%，連續8個月呈現負增長。中國持續降息，但物價並未上漲，CPI保持在接近零的水平，而生產者PPI則持續負值，這是通縮的信號，經濟數據將繼續影響人民幣走勢，在本周初人民幣兌美元仍然維持弱勢，令港股受壓。

內地呈通縮信號 人幣走弱港股受壓

未來一個周末，港股將迎來一個轉捩點。今年2月，因疑似中國間諜氣球飛越美國，後來被美國軍方擊落的事件，美國國務卿布林肯取消原定的訪華行程。時至今周布林肯將準備出訪中國內地，進行外交會談，預定18日抵北京，期間將會晤中方高官，包括外長秦剛，國家主席習近平也可能接見。如成事，市場將對中美關係的改善感到樂觀，對港股有利，恒指將可一舉上破19,800點。

Arte Capital Management助理基金經理

[劉宇亮 股宇有云]