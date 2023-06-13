薛偉傑：中國版「星鏈」何時啟動？

按計劃，SpaceX的「星鏈」星座的初期階段由超過4400枚衛星組成。第一期規劃則有1.2萬枚衛星，計劃在2027年前完成。而遠期規劃更多達4.2萬枚衛星，將會獨佔近地軌道資源至少一半以上！這對於世界其他國家來說，並不是好消息。

一般相信，以SpaceX可以多次重用的「獵鷹9號」火箭的成熟度和發射頻率來看，「星鏈」星座在2027年前擴充至1.2萬枚衛星的機會，可說已是高唱入雲。唯一有些疑問的只是，其遠期規劃目標4.2萬枚衛星何時能夠完成，可能要視乎SpaceX的「星艦」（Starship）重型火箭何時研發成功和技術成熟。

衛星頻率軌道使用權屬「先佔永得」

由於國際電信聯盟（ITU）規定，人造衛星的頻率和軌道資源的使用權，乃採用「先到先得」的競爭方式獲取，因而也造成了「先佔永得」的局面。即是說，率先申請獲准及成功發射衛星的機構或國家，原則上絕不會放棄已到手的頻率和軌道使用權，只會一直保持下去。

更何况，除了「星鏈」之外，歐美國家還有多個低軌道衛星星座計劃，包括：由英國政府和印度Bharti集團各自持股42%的全球第二大低軌道衛星星座OneWeb，歷史最悠久的「銥衛星」（Iridium），亞馬遜旗下的Kuiper，以及加拿大老牌衛星業者Telesat。

其中，OneWeb截至今年3月底已發射了616枚衛星，將來更有意增至7000枚衛星。而Kuiper則據報已取得美國聯邦通信委員會（FCC）的批准，最多可以發射3236枚低軌道衛星，最快將於2024年發射第一枚。Telesat亦計劃在2025年發射第一枚。

這不禁令人擔心，中國大陸遲遲未啟動同類的低軌道衛星計劃，將來還能夠在「天基互聯網」等服務上佔一席位嗎？

中國「GW星座」擬發射逾萬枚衛星

事實上，近年每逢4、5月份，在國家「航天日」前後，內地媒體都會傳出有關中國版「星鏈」的消息。

綜合內媒的報道，2020年4月20日，國家發改革委已明確將「衛星互聯網」納入新基建的範疇，提升為國家戰略性工程。

2020年9月，「GW星座」計劃正式發表，將會由新成立的中國衛星網絡集團有限公司主導，調動航天和電訊兩大產業的資源，計劃一共發射12992枚衛星，打造中國版的「星鏈」。

中國大陸在同月就向國際電信聯盟（ITU）提交申請，計劃建立一個由12992枚衛星組成的寬頻Wi-Fi衛星系統。其中，6080枚衛星將會運行在508至600公里的軌道上，而6912枚衛星則運行在1145公里的軌道上。

當時，由於SpaceX的「星鏈」的規劃還只是1.2萬枚衛星，還未申請追加發射接近3萬枚衛星，所以中國的GW星座計劃的12992枚衛星目標並不算小。

只不過，GW星座計劃何時正式啟動，一直未有消息。近月，有些內媒則聲言，將會在今年9月啟動。而且，GW星座計劃將來建成之後，將會向發展中國家作某種程度的開放，以和美國意圖獨霸低軌道衛星網絡的作風作區別。但官方暫時並未回應。

料初期仍需倚賴一次性火箭

筆者估計，內地官方遲遲不公布GW星座計劃何時正式啟動，是有一些難言之隱，這包括了技術、成本和政治上的考慮。一方面，是因為中國的可重用火箭技術研究進展緩慢；若使用一次性火箭來發射這麼多衛星，成本又不太化算。

另一方面，相信內地的專家和政府官員正在努力構思如何說好GW星座的故事，以避免國際間出現新一輪的「中國威脅論」和半導體技術加碼封鎖。

由於SpaceX的「星鏈」的進展極快，甚至OneWeb也不慢，相信中國已不能再等多幾年，等到其可重用火箭技術完全成熟才啟動GW星座計劃。不然，屆時的低軌道資源可能已被上述的幾間公司瓜分了大半，中國要發射一小批低軌道衛星，也可能要先向美國備案，以免出現碰撞。

估計GW星座的衛星，初期仍然需要由一次性的火箭來發射。以內地去年一共進行64次火箭發射，其中62次成功，以及去年2月27日曾經以一枚長征8號遙二運載火箭發射22枚小衛星入軌來看，即使暫時未有可重用火箭，內地的火箭發射頻率和運載能力，也勉強足夠建立GW星座。

明報記者 薛偉傑

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