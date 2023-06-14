moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

中央推降本22條 減息減稅振經濟 人行率先降逆回購利率 料周四MLF跟降

【明報專訊】內地經濟復蘇放緩，官方昨同時推出財政和貨幣政策振興經濟。發改委聯同多個部委發出企業成本重點工作通知，推出降稅減費優惠政策，並提出加強民生反壟斷、推動商業行政等改革。同日人民銀行亦出乎市場意料，自去年8月以來首次調降逆回購利率0.1厘，市場預期本月中期借貸便利（MLF）和貸款市場報價利率（LPR）也將跟隨下調。分析指，近期作為復蘇引擎的消費反彈失去動力，製造業仍受壓，因此內地需推出更廣泛刺激經濟措施。

明報記者 歐陽偉昉

發改委昨日傍晚於網頁發布「關於做好2023年降成本重點工作的通知」，列出22條文，旨在推進降低實體經濟企業成本，支持經營主體紓困發展，助力經濟運行整體好轉。其中提出在今年對小規模增值稅納稅人提供免徵或降低稅率，明年調降小型企業的應計納稅所得額；降費方面，包括降低失業保險、工傷保險費率延長至2024年底等（見表）。同時，通知亦提及多項改善營商措施，包括建立企業收費監管機制、加強濫用行政權力限制競爭執法、降低企業用地成本等，並為失業工人提供技能提升補貼。

市場人士指企業缺乏投資信心

市場人士認為，內地企業缺乏投資信心，發改委於通告指出，堅持降本減負與轉型升級相結合，確保各項降低成本措施見效，有效提振市場信心。貨幣政策方面，人行昨早率先公布將7天期逆回購利率下調至0.1厘至1.9厘，中標量維持20億元，去年1月和8月人行降MLF和LPR利率前，逆回購亦率先下調（見圖），故市場已普遍預期本周四人行將下調MLF利率，以及隨之而來下調LPR利率。發改委昨日的通知，亦要求提升金融對實體經濟的支援，持續發揮LPR改革和存款利率市場化調整的作用，推動企業資成本穩中有降。

渣打預期本月MLF將同降0.1厘，帶動1年期LPR下調0.1厘至3.55厘，5年期以上LPR下調0.15厘至4.15厘，與8月幅度相同，以在增長乏力的情况下發出新刺激信號，該行亦提高降低存款準備金率次數預期，除了明年首季外，料在下季也會多降一次0.25個百分點。

分析：或暗示經濟數據十分疲弱

國家統計局將於周四公布5月零售、工業及固定資產投資等經濟數據，ING銀行亞太區研究主管Robert Carnell稱，市場普遍預期人行不會減息，而是採取定向降準等更具針對性政策，昨日出乎意料的減息，暗示經濟數據或十分疲弱。他指出，若周四公布的零售數據顯示復蘇已開始受阻，加上其他經濟部分貢獻有限，內地因而推出更廣泛刺激經濟措施是適當舉動。

市場對內地加強財政政策預期已久，不過昨日沒有提及加大專項債發行、投放基建項目等較大額措施，信銀國際首席經濟師卓亮指出，經歷去年疫情而今年經濟尚在重啟，認為推出大規模刺激政策空間不大，及後將沿用減稅降費、消費補貼，以及提出房市政策調整等現有框架進行。