5月新增貸款1.36萬億 少於預期

高盛報告指出，因為監管當局在首季提前投資信貸支持，導致4月新增人民幣貸款基數較低，年化按月增速為6.6%，不過即使上述因素消退後，5月按月增速仍遠低於今年首季平均按月增速16.7%，也較2021和2022年的11%為低。反映按揭貸款的家庭中長期貸款，年化按月增速為3.9%的低水平，整體家庭貸款按月年化增速為4.9%，不過企業貸款年化按月增速，則自4月的11%提升至14.1%。

5月社會融資規模增量為1.56萬億元，少於市場預期的1.9萬億元，比4月多3312億元，按年則少1.31萬億元，其中對實體經濟發放的人民幣貸款增加1.22萬億元，按年少增6173億元。高盛指出，5月社融的所有主要組成部分均有所反彈，不過受地方政府融資平台違約消息影響，可能對企業債券發行構成壓力。截至5月底，廣義貨幣（M2）按年增長11.6%，低於市場預期的12%，增速比前月低0.8個百分點，狹義貨幣（M1）按年增長4.7%，低於市場預期的5.2%，增速比前月低0.6個百分點。