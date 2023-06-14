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5月新增貸款1.36萬億 少於預期

【明報專訊】人民銀行公布5月的金融數據，貸款增長連續兩個月低於市場預期。5月新增人民幣貸款為1.36萬億元，少於市場預期的1.55萬元，亦較去年同期少增5418億元。高盛計算，5月新增人民幣貸款年化按月增長為8.2%，該行指出由於4月基數較低，故該增速仍相當低迷，主要受房地產市場惡化，令家庭中長期信貸疲弱所影響。

高盛報告指出，因為監管當局在首季提前投資信貸支持，導致4月新增人民幣貸款基數較低，年化按月增速為6.6%，不過即使上述因素消退後，5月按月增速仍遠低於今年首季平均按月增速16.7%，也較2021和2022年的11%為低。反映按揭貸款的家庭中長期貸款，年化按月增速為3.9%的低水平，整體家庭貸款按月年化增速為4.9%，不過企業貸款年化按月增速，則自4月的11%提升至14.1%。

5月社會融資規模增量為1.56萬億元，少於市場預期的1.9萬億元，比4月多3312億元，按年則少1.31萬億元，其中對實體經濟發放的人民幣貸款增加1.22萬億元，按年少增6173億元。高盛指出，5月社融的所有主要組成部分均有所反彈，不過受地方政府融資平台違約消息影響，可能對企業債券發行構成壓力。截至5月底，廣義貨幣（M2）按年增長11.6%，低於市場預期的12%，增速比前月低0.8個百分點，狹義貨幣（M1）按年增長4.7%，低於市場預期的5.2%，增速比前月低0.6個百分點。