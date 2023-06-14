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分析：或推動人民幣短期反彈

【明報專訊】市場預期美聯儲本周議息會議將暫停加息，美匯顯著回落0.3%，但人民幣匯率仍繼續偏軟。人行時隔10個月再度下調逆回購操作利率，昨日離岸人民幣跌穿7.17水平，見近7個月低位。市場人士認為，進一步的刺激經濟措施，可減慢人民幣匯率下跌速度，或推動短期反彈。

離岸人民幣昨跌穿7.17

昨日人民幣中間價報7.1498元，跌286點子（1萬點子等於1元），亦為半年低位。在岸人民幣低見7.1674元（見圖），最多跌209點子；離岸人民幣亦曾低見7.1782元，跌221點子。至昨晚美國公布的5月消費者物價指數（CPI）顯著回落至4%，美匯指數跌至103元水平，人民幣匯率見轉強。截至昨晚8時半，在岸價收復7.1488元，僅跌23點子；離岸價亦回升至7.1575，跌13點子。

ING銀行亞太區研究主管Robert Carnell表示，人民幣已經歷一個半月的疲軟，昨日人民幣匯率再跌破7.17水平，進一步加劇人民幣弱勢。不過，內地政府若再推出刺激經濟的措施，或能引發短期反彈或減緩下滑速度。

Carnell認為，在人民幣有決定性轉向之前，宏觀數據需要更多改善。目前未有政策的實質性提振，例如中央政府向地方政府提供貸款以刺激基礎設施增加支出。

華僑永亨銀行經濟師姜靜提到，人行將7天期逆回購利率下調10基點至1.9厘，離岸人民幣續跌。市場估計此舉將緩解銀行歷史新低的息差水平，但同時亦釋放了加強逆周期調節和穩定市場預期的政策信號，為中期借貸便利（MLF）、貸款市場報價利率（LPR）打開降息空間。