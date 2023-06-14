畢馬威：港銀今年料不會再加P

美國下半年仍需加息一至兩次

美國近期連爆出債券及銀行業問題，方海雲認為美聯儲本月將暫停加息，由於通脹數據依然高於2%的目標水平，預計下半年仍需加息一至兩次，但料不會大幅加息。至於本港銀行，料今年內未需要調升最優惠利率（P）。

過住內房爆煲拖累銀行大幅增加減值撥備，報告反映，去年整體銀行減值貸款比率由0.85%上升至1.36%。方海雲認為，本港監管機構近年重視事件，去年銀行亦就此作出保守撥備，隨內房獲內地政策支持，料整體資產質素有改善，今年銀行業的撥備將有所減少。

此外，本港的虛擬銀行開業近3年，去年全部虛擬銀行的虧損已由35.27億元減少至去年33.96億元。當中部分銀行目標於今年或明年達至收支平衡，畢馬威中國香港金融服務業、銀行業高級合伙人馬紹輝（Paul McSheaffrey）認為，虛銀客戶急速增加，成本亦隨之急升，料達至收支平衡或需更長時間。

報告指，本港虛銀整體貸款由63.32億元大增至去年163.86億元，存貸比率由24.6%升至54%。馬紹輝指，若虛擬銀行急速擴大業務，在推廣及成本等開支方面亦會更大，最終導致虧損。他認為，存貸比率需做到以傳統銀行的75%至80%，才可獲利。

本港有8家虛擬銀行，馬紹輝認為，虛銀市場競爭激烈，料部分銀行未必成功經營，或會低調退出市場，惟目前未見有合併的可能性。