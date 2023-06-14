世城增證券業務 冀服務更個性化

日泰等物色酒店項目

在酒店業務方面，她表示，在香港市區10間酒店入住率達八成，但受制於入境旅客數目，因此位於機場的兩間酒店入住率只有四成至五成，期望在暑假時表現好些。現時富豪及iClub（富薈）系列的酒店房租分別過千元及近千元，她更期望佔比四成的商務客比重較目前提高，藉此推動酒店的每間可訂房收益（RevPar）提升。目前集團的酒店網絡已覆蓋中國內地與本港、西葡及英國，並正於成都及天津增建富豪及富薈酒店，亦在日本、沙特阿拉伯及泰國物色酒店項目。

雖然目前香港出現勞工不足，會影響到餐飲前線人手，但羅寶文說，由於集團在港有12間酒店的資源，尚可應付。她認為，香港旅遊業需要增加產品，除了新增故宮文化博物館之外，亦可以好好運用迪士尼旁邊的土地發展更多娛樂休閒設施，提供香港獨有新項目。

下半年部署推售兩新盤

在地產業務方面，羅寶文對香港地產市場審慎樂觀，並說集團會在下半年部署推售西營盤「The Queens 尚瓏」及九肚「富豪‧山峯」。她強調，集團多年來少買地，但仍會參與投標。同時她亦希望香港在「麵粉成本貴」時輸入人才，紓緩發展項目成本高昂的問題。