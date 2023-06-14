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美上月CPI升4% 逾兩年最低 市場押注美聯儲停加息概率達九成半

【明報專訊】由於能源價格下滑，美國通脹增長顯著放緩，5月消費者物價指數（CPI）按年升幅回落至4%，較4月的4.9%顯著回落，升幅較預期低0.1個百分點，是2021年3月以來最低水平。與去年6月的9.1%峰值相比，CPI升幅已回落超過一半。按月計算，美國5月CPI僅升0.1%，較4月回落0.3個百分點，反映美聯儲的遏抑通脹措施取得進展。

剔除波動較大的能源及食品價格，美國5月核心CPI按年升幅，由5.5%回落至5.3%，是2021年11月以來最低，符合市場預期，為美聯儲本周暫停加息提供理據。通脹數據公布後，芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch Tool）的數據顯示，交易員預期周四凌晨暫停加息的概率升至95.3%，高於周一接近八成的概率。7月加息0.25厘或以上的概率亦由周一的74%，降至66%。不過交易員仍然預期今年底開始減息。美股三大指數午夜前維持向上。美匯指數跌至103.2。

核心CPI升5.3% 符預期

美國總統拜登形容，最新通脹數據是「勤勞工薪家庭的好消息」，但強調要降低美國生活成本仍有很多工作。被視為「聯儲局傳聲筒」的《華爾街日報》記者Nick Timiraos昨晚指出，核心通脹壓力仍然較大，但整體通脹放緩，最新數據足以讓美聯儲本周暫停加息，但美聯儲官員對通脹仍處於較高水平的擔憂，可能導致他們發出信號，預示今年仍會再次加息。

Timiraos指出，本周與議息結果一併公布的點陣圖，將預示美聯儲官員對經濟及利率走向的判斷。回顧上次3月公布的點陣圖，多數官員預期聯邦基金利率介乎5厘至5.25厘之間，即目前的利率水平，並一直維持至年底。較多官員當時認為，銀行收緊信貸的可能性，可能會產生與美聯儲加息相同的影響，令官員對利率峰值的預測相對保守。

Timiraos表示，暫停加息可以讓美聯儲放慢利率上調，以評估之前加息的作用，以及銀行業壓力帶來的影響。不過當前挑戰之一，是美國經濟的韌性持續超出預期，例如近期待售房屋的庫存不足，推動新房銷售及樓價上漲，這意味美聯儲沒有太多時間評估加息等的影響。

彭博經濟研究：今年不大可能減息

美國勞工部表示，住房成本及二手車價格等，是5月通脹上升的主因。彭博經濟研究（Bloomberg Economics）分析，美國5月CPI數據，為美聯儲本周暫停加息提供空間，但核心通脹僅緩慢下滑，反映美聯儲今年不大可能減息。

（綜合報道）

[國際金融]