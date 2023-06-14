科技出口股帶動 日經指數刷新33年高位

獲「股神」巴菲特投資的多家日本商事，獲美國投行Jefferies將目標價大幅上調逾40%，帶動這些商事昨股價創新高。三井物產（日：8031）昨最多升2.8%，高見5182日圓，升穿Jefferies最新設定的5000日圓目標價。

三菱商事（日：8058）昨收市升2.9%，住友商事（日：8053）升2.6% ，而伊藤忠商事（日：8001）亦升1.2%，暫時仍低於Jefferies目標價，但全部刷新歷史高位。作為日本最大的貿易公司，三菱商事股價今年累計升51%，跑贏東證指數的20%升幅。Jefferies的報告指出，獲得巴菲特認可，加上股票回購等措施改善了股東回報，都有助提振市場對這些企業的信心，預期這些商事的表現，仍可能再跑贏東證指數10%至30%。

安謀擬引英特爾成IPO錨定投資者

此外，彭博社引述知情人士稱，日本軟銀集團（日：9984）旗下晶片設計公司安謀（Arm），正與英特爾（Intel）（美：INTC）在內企業磋商，爭取它們在Arm首次公開募股（IPO）前，成為錨定投資者（anchor investor）。錨定投資者在IPO前，以固定價格購入大量公司股票機構投資者，以吸引更多投資者參與IPO。

此前有報道，安謀最快9月於紐約上市，集資額達100億美元，或成為今年全球規模最大的IPO。英特爾可能成為錨定投資者的消息，加上OpenAI行政總裁Sam Altman承認曾與軟銀創辦人孫正義會面，商討潛在合作的可能，以至軟銀旗下願景基金投資部門傳出將進行新一輪裁員，都刺激軟銀昨股價升逾5%。

（綜合報道）

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