凱利投資：下半年基建股看俏 盈利現金流穩定 波動市提供防禦性

為富蘭克林鄧普頓旗下專家投資經理的凱利投資（ClearBridge Investments），截至去年底管理的資產規模約1513 億美元。Shane Hurst表示，該公司的基建投資團隊預期今年下半年，環球市場將繼續受到經濟增長持續放緩、通脹居高不下、地緣政治局勢緊張及流動性不足等風險影響而波動，並認為緊縮的金融環境對經濟及企業盈利的影響將於下半年逐步浮現，近期已開始看到較高的利息成本對企業盈利構成一些壓力，歐美通脹雖有所放緩，但仍處於高位，令聯儲局等主要央行難以快速放寬貨幣政策，經濟衰退風險正在增加。

公用股盈利可預測 具吸引力

基建股向來被視為防守性較高的板塊，因大部分基建行業的增長普遍來自結構性因素，而非周期性因素，且行業具穩定的現金流。Hurst指出，廣義而言，基建資產可分為兩大類別，其一為受政府規管的基建資產，如電力及水務等公用企業，其二為用戶付費基建資產，如機場、港口、收費公路、鐵路和電訊等，兩者之中以後者受經濟影響相對較大，例如在經濟衰退期間，民眾的旅遊意欲將下降，便會影響機場等基建企業的盈利，反觀民眾對水電等需求相對缺乏彈性，不會因經濟環境轉變而出現太大幅度的變化。

付費基建盈利較易受影響

Hurst補充，民眾的日常生活必需使用到天然氣、水及電力，由於涉及民生，此類公用企業自然會受到政府監管，相關監管機構會釐定公用企業可透過其基建資產賺取的收益水平，使此類公用企業盈利具備穩定及可預測的特性，企業的現金流亦相對穩定，因此面對今年下半年環球經濟或會進一步放緩的風險，在一眾基建股中，收入取決於用家多寡的用戶付費基建資產盈利相對會較受影響，故相對看好受規管的公用企業，如水、電力及天然氣傳輸及分銷等企業，而與其他行業相比，鑑於其他行業股或會因盈利的不確定性，導致投資者信心下降，從而令股份波動性增加，相對而言，這類盈利可預測的公用股更具吸引力。

料水電企下半年監管框架不變

任何投資均涉風險，基建股亦不例外。Hurst表示，下半年投資基建資產要留意政治和監管，以及利率上升此兩大風險，對於政治和監管風險方面，以2022年為例，其時能源價格上漲，民眾支付電費及天然氣費用相應增加，推升生活成本，公用股一度受政府和監管因素影響而波動。

目前該公司的基建投資團隊預期今年下半年水、電力和天然氣傳輸及分銷等受規管公用企業面對的監管框架將維持不變，意味這些企業於今年下半年所面對的政治和監管風險應不會增加。

至於利率上升風險，自美國聯儲局展開加息周期後，美國國債率息持續上升，過往債息上升經常令公用股表現受壓。Hurst指出，美債孳息於去年9月及今年2月一度走高，整體股市隨即受壓，認為這只是受到短期市場情緒影響，基於過去十年中，不乏此類例子，當債券孳息上升，市場往往出現過度反應，拋售股份，當中包括拋售公用股，其後公用股的基本價值逐步於市場反映，以致全球基礎設施指數往往可於跌市之後的兩年跑贏環球股市。

該公司基建投資團隊並指出，大部分基建企業的收入或回報均與通脹有一定關聯性，以受規管的公用企業為例，此類企業的允許收益往往會逐步隨債券孳息化而調整，意味隨着債券實際孳息率上升，公用企業盈利亦有機會提升。

Hurst指出，投資基建股應以其長期基本面評估其估值，有時候市場定價會與基本價值背道而馳，但相信基本價值經過一段時間可在市場上反映。

劉敬華 明報記者

[基金特區]