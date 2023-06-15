大灣區GBA專題：港人擁深圳長者卡 免費搭車入景區

明報記者 劉敬華

長者暢遊大灣區內地城市，最大機會享用到內地城市一眾長者的乘車優惠，留意部分城市或交通工具需要長者持有指定證件方可獲得長者優惠。以深圳為例，目前本港年滿60歲或以上長者於深圳乘坐地鐵，只需於入閘及出閘時到各地鐵站的免費專用通道，向職員出示回鄉證，職員查核證件資料無誤後，便可免費乘搭。至於到深圳乘坐公交車（即巴士），本港年滿60歲或以上長者若要享有免費搭車優惠，則需要持有深圳頤年卡或港澳居民居住證，上車時需透過公交車上的讀卡機讀取頤年卡或港澳居民居住證，方可獲長者免費乘車優惠。

頤年卡優惠涵蓋交通文化體育場館

深圳頤年卡，即「智慧養老頤年卡」，根據深圳市民政局網站內的資訊，智慧養老頤年卡是一張政府養老服務電子身分憑證卡，集身分識別、敬老優待、政策津貼發放、銀行儲蓄卡、公共交通出行服務等多功能於一體的金融IC卡，凡在深圳市居住，且年滿60周歲的老年人（包含戶籍、非戶籍和港澳台老年人），均可申請辦理。

目前深圳市內各平安銀行營業網點、深圳市內個別建行分行及部分工行分行，可提供頤年卡辦理服務，申請人需有內地手提電話號碼，並持有有效身分證明文件，如有效的回鄉證或港澳居民居住證，要留意個別銀行分行或會要求申請人提供深圳住址，甚或要提供深圳住址證明，但亦有網上資訊指個別銀行分行可接受以本港住址證明申請。有意申請的長者除可留意網上最新資訊外，亦可趁北上深圳短遊時，到個別辦理網點了解申請所需文件。

持有頤年卡的長者除可免費乘坐深圳市內公交、軌道交通、電車（限普通車廂）外，免費乘坐深圳地鐵不再需要於站內尋找免費專用通道，以頤年卡於站內各閘口均可直接刷卡入閘。此外，長者更可憑頤年卡免費進入深圳全市各文化場所，以免費或優惠價使用全市公共體育場館，免費進入全市各公園和深圳市政府投資建設的各項旅遊景區等。

廣州申老年人優待卡 可享乘車優惠

廣州市方面，年滿60歲或以上的本港長者，以港澳居民居住證也可以申請「廣州市老年人優待卡」，60歲至64歲持卡人乘坐市內線路公共汽車、公共電車、過江渡輪、水上巴士及城市軌道交通，可獲半價優惠，而65歲或以上持卡人可免費乘搭市內線路公共汽車、公共電車、過江渡輪、水上巴士及城市軌道交通。

對於間中北上大灣區內地城市短遊的長者，除購買可於內地漫遊的電話儲值卡外，也可考慮中移動香港為本港60歲或以上長者而設的長者計劃，其中優惠月費為128元的24個月合約長者5G服務計劃，攜號轉台可免18元行政費，該計劃通話分鐘無限，每月5G本地數據用量為30GB，其後任用限速數據，最高傳輸速度為1Mbps，並提供每月3GB內地及澳門漫遊數據。

中移動香港提供長者內地5G優惠

至於醫療方面，香港特區政府為便利居於深圳或鄰近地區的合資格香港長者早已推出香港大學深圳醫院計劃，讓本港長者使用醫療券支付港大深圳醫院指定科室提供的門診醫療護理服務費用，最近此計劃的使用範圍已進一步擴展至該院外設的華為荔枝苑社區健康服務中心。

目前醫療券適用於香港大學深圳醫院的診療中心/ 醫技科室，以及香港大學深圳醫院屬下指定的健康服務中心的門診醫療護理服務，包括預防性護理服務，以及治療性和康復性服務，如診療中心提供的家庭醫學全科門診、體檢、急診、骨科、眼科、牙科、中醫科、內科、婦科、外科、康復科門診及物理治療科等服務。

合資格的香港長者毋須預先登記、領取或攜帶醫療券，只需親身前往香港大學深圳醫院的門診醫技樓一樓收費處、地下一樓急診科收費處、體檢中心收費處或香港大學深圳醫院屬下指定的健康服務中心收費處，並出示有效的香港身分證或《豁免登記證明書》，便可使用醫療券支付當日在指定科室或健康服務中心接受門診服務的費用。院方或健康服務中心會為有關長者申報，並即時更新其醫療券戶口內的使用紀錄，及向長者提供印有其醫療券戶口餘額的紀錄，以供長者保存。

要留意的是，相關安排並不適用於內地住院服務，以及須預先繳費的醫療服務和日間手術程序，醫療券亦不可用於單純購買物品、藥物、醫療儀器和用品，也不可兌換現金。

由於醫療券是以港元為單位，香港大學深圳醫院的醫療護理服務費用則以人民幣結算，因此長者醫療券香港大學深圳醫院計劃會根據每月更新的換算率計算需扣除的醫療券金額，醫療券換算率會由香港特區政府每月調整一次，並標示於香港大學深圳醫院的門診醫技樓一樓收費處、地下一樓急診科收費處、體檢中心收費處、香港大學深圳醫院屬下指定的健康服務中心收費處，以供使用服務的長者參考。

[活在灣區]