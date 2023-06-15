3英國併入Vod 長和鋪路撤英電訊 獲償還168億 最快3年後可售合資股份

明報記者 陳偉燊

截至香港時間昨晚10時，長和在美國ADR（美：CKHUY）升0.48%，報6.23美元，折合約48.79港元，較昨日港股收市48.85元微跌0.1%。Vodafone股價在同一時間升1.46%，見73.49便士。長和集團聯席董事總經理霍建寧說，這次合併可為集團和股東釋放龐大價值，變現巨大協同效應、降低淨負債及進一步強化財務狀况。該集團估計完成交易後，資產總額及負債總額預期將分別減少156.89億元及157.29億元，令交割時之資產淨值預期增加4000萬元。

霍建寧：為集團股東釋放龐大價值

根據交易條款，Vodafone將向合資公司提供貸款17億英鎊（168.32億港元），3英國轉而向長和現金償還16.84億英鎊（168.3億港元）。完成交易後，合資公司將結欠Vodafone約60億英鎊（594.06億港元）。兩間集團手上的合資公司股份將設3年禁售期，在期後Vodafone可行使認購權，或長和可行使認沽權，長和據此可將手上合資公司49%股權脫手。交割後首7個財政年，作價規範在最低企業價值165億英鎊（1634.11億港元）或以上，換言之長和手上的合資公司股權最低企業價值約80.85億英鎊（800.72億港元）；7個財政年後、交易企業價值不受此限。

Vodafone在購入合資公司餘下股權時，可以非現金及/或現金支付交易代價，但是若支付非現金代價，三分之一為Vodafone TopCo（Vodafone於英國掛牌企業）新股，惟上限為已擴大後股權5%，餘款會以貸款票據支付之。

長和指，合併公司將在未來投資110億英鎊建5G網絡，預期交易完成後第5年，每年成本和資本開支協同效益將逾7億英鎊，代表淨現值超過70億英鎊。待監管機構及股東批准後，雙方預期交易於2024年底完成。長和早於2003年3月正式以3英國名義啟動3G業務，及於2014年及2019年先後啟動4G及5G業務，該集團曾謀求與另一網絡O2合併不果，最終今次與Vodafone英國合併。