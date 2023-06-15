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港股五連升斷纜 250天線得而復失

標籤：經濟

【明報專訊】市場等待美國聯儲局議息結果，港股繼續窄幅上落，經過連續上升五日後恒指見回吐，昨日先升後回跌113點，收市報19,408點，250天平均線（19,572點）得而復失，大市成交金額再縮至931億元，大市沽空比率下降9個百分點至13.5%，受累內地減息，四大內銀股全面回吐，科網股靠穩，個別新能源汽車股逆市有炒作。

北水淨流入減弱 成交縮至931億

隔晚美國公布的5月份通脹比市場預期的低，美股三大指數上升，標普500指數跟納斯達克指數更創13個月高位，恒指昨日高開26點後早段最多升近120點，但之後缺乏買盤跟進而倒跌，午後更一度跌近170點，最終恒指收報19,408點，跌113點或0.6%；國企指數跌41點收報6576點；科技股指數升14點收報4052點。人行放水，但北水淨流入卻連續第二日減少，由上日淨入31.2億元縮至15.5億元，「滬深股通」淨流出22億元人民幣，為連續第4日流出。

人行減息拖累 四大內銀齊挫

科技股個別發展，獲10.75億元北水淨入的騰訊控股（0700）升0.2%，阿里巴巴（9988）及美團（3690）分別跌0.6%及0.5%，網易（9999）升1.5%至逾10個月高位，攜程（9961）跌5.2%，為全日表現最差藍籌。內地上月新增貸款低於市場預期兼人民銀行自去年8月以來再度減息，內銀股受壓，工商銀行（1398）跌2.4%，中國銀行（3988）跌1.6%，建設銀行（0939）挫1.4%，農業銀行（1288）跌1.3%。

憧憬新補貼措施 新能源車股逆市升

憧憬新補貼措施出台，新能源車股逆市受追捧，銷量創新高的理想汽車（2015）股價升5.4%，創新高，蔚來（9866）升6.6%，小鵬（9868）亦升4.5%，報41.6元，比亞迪（1211）微升報258.8元，升0.4%。

第一上海葉尚志：美股或回吐

第一上海首席策略師葉尚志表示，港股升至19,500點未能企穩，反而趁好消息出現回吐，雖然守於19,200點的好淡分水線上，但成交依然不足，市場仍關注內地出台刺激經濟的政策。美息方面，他指市場預期美國暫停加息，而美股已持續走高逾一個月，估計美股也有出現回吐的可能。