高盛估人行下季降準 末季或再減息

出口疲弱 料人行容許人幣貶值

高盛估計，削了MLF及LPR各10點子後，原預期6月份減存款準備金率（RRR）25點子的預測，則會改至第三季才實現，因為歷來人行幾乎未試過在同一個月內下調政策利率和存款準備金率。該行又預期，人行可能於第四季再下調RRR或政策利率，一切需視乎未來數月經濟情况而定，其中經濟增長放緩、潛在信貸擴張疲弱、信心低迷等，均為削減利率或RRR的考量因素。自減息以來，人民幣貶值約0.3%，在出口疲弱下，該行料人行會視增長及容許貶值為重點。

巴克萊提到，預計從今年第三季度到2024年第一季度，人行於每季將降息10點子，還會各降低存款準備金率25個基點。至於按揭貸款利率，巴克萊預測未來9個月存量房貸和新增房貸利率下降60至80個基點，其他房地產行業寬鬆措施或包括降二手樓購房首付比例、進一步放鬆一二線城市限購，以及國家政策銀行向開發商保交樓提供更多資金支持。