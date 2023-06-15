余偉文料拆息續高企 促銀行做好流動性管理

余偉文指出，港元拆息受港元市場參與者行為模式影響，當局已要求銀行做好的流動性管理工作，包括要求銀行與大型客戶密切溝通，掌握其對港元收付的計劃和安排，避免不必要地保留大量港元，並提醒銀行需要時可隨時使用金管局的各類流動資金安排，毋需擔心被當局標籤。他指最近有銀行使用當局貼現窗，正顯示銀行已逐步適應新的市場變化，善用流動資金管理工具。

除受美息走勢影響外，余偉文指拆息亦受本地市場港元資金供求影響，包括股票交易、大型招股活動等資本市場活動，大型上市公司年結、半年結和季結，及6至8月派發股息對資金的需求。至於會否同步影響銀行零售存貸息率，余偉文指難以一概而論，銀行會因應資金成本結構及其他考慮，決定調整存貸息率的時機及幅度。隨着港元拆息上升，多家銀行已上調存貸利率，包括最優惠貸款利率及按揭貸款的鎖息上限。

許正宇：對聯匯制度充滿信心

此外，財庫局長許正宇回應立法會議員對銀行體系總結餘下降的影響，指出不少流出港元體系資金只是被兌換成美元等貨幣，繼續留在香港金融體系。美國步入加息周期，部分資金從港元體系流出屬正常市場現象，金管局至今未發現有異常活動。許正宇表示，本港香港銀行體系存款總額大致保持平穩，截至今年3月底，整體存款按年增長1.1%，銀行在港使用貸款及墊款總額按年增長0.8%。

許正宇又重申聯匯制度是維持香港金融及貨幣穩定的重要基石，市場對聯匯制度已有充足的理解、經驗並充滿信心，毋須亦無意改變聯匯制度。