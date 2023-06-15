內資冀外闖 新QDII基金半年推26隻 發行速度破紀錄 中美息差倒掛成誘因

明報記者 蕭嘉聰 鄭智文

報道指出，中國投資者對海外配置一直感興趣，由於美聯儲大幅加息，令美元固投產品吸引力大增，加上海外股市表現優異，中國境內資產投資收益有限，帶動本土投資者正快通過各類渠道增加海外資產配置。今年通過QDII和合資格境內有限合伙人（QDLP）等渠道進行境外投資的需求快速增長，摩通和貝萊德等大型境內外的金融機構，亦爭相發行新產品吸引投資者。

外幣理財產品大增近2倍

報道又稱，中國投資者出海需求早於去年已浮現，據國家外匯管理局數據，去年投資者因海外證券投資的資金流出達創紀錄的1732億美元，其中債券投資達1255億美元；截至今年5月底，外管局批准QDII額度已超1627億美元。據行業諮詢公司普益標準統計顯示，今年首4個月銀行共發行144隻外幣理財產品，按年大升1.77倍，以美元產品居多。貝萊德建信理財的申報文件提到，其理財部門自3月起已發行9隻主要投資海外銀行存款的QDII產品，預期收益率最高達年利率4.95%，中國境內如招商銀行類似期限理財產品，年利率大部分均少於4%。

報道引述上海哲奔諮詢高級分析師方川表示，今年QDII基金需求增加，以及海外市場升勢亦刺激中國居民投資需求。他又稱，基金公司注意到市場對國內投資興趣一般，但有海外投資需求，因此希望趕在競爭對手前推出產品。