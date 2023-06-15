moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

財政部在港發行國債120億人幣

【明報專訊】國家財政部昨日透過香港金管局的債務工具中央結算系統，發行今年第一期人民幣國債，總額120億元（人民幣，下同），其中20億元為10年期國債，票面息率為2.71厘，申請額102.24億元，超額認購5.11倍；40億元為3年期國債，票面息率為2.3厘，申請額為180.62億元，超額認購4.52倍；60億元為2年期國債，票面息率為2.2厘，申請額為217.39億元，超額認購3.62倍。

另外，財政部周二（13日）在港舉行全球投資者會議，彭博引述與會人士稱，財政部金融司司長王克冰在會上表示，目前發債成本仍處於高位，因此內地在關注市場形勢，尋找發行外幣主權債券的機會。他又指定期發行外幣國債是既定的政策，中國對外開放的態度堅定，可請投資者放心。

內地尋發行外幣主權債券機會

與會的香港金管局總裁余偉文在會議上表示，香港希望與內地監管機構研究在香港推出離岸國債期貨，希望吸引來香港發行更多債券，尤其是綠色債券。內地財政部沒有回應彭博查詢，金管局則對會議細節不予置評，指當局經常就不同主題，與不同團體保持密切對話。

港冀與內地在港推離岸國債期貨

為應對經濟放緩，內地本月下調逆回購利率，市場預期貸款基準利率也將自去年8月以來再度下調，帶動昨日中國10年期國債孳息率報2.653厘，下跌0.19%。在岸人民幣在周三最低貶至7.167的6個月低位。隨着人民幣下跌，外資過去4個月減持約118億元中國主權債。