匯控售法零售銀行業務 與買方簽新備忘錄

根據新簽署的備忘錄，My Money Group的間接股東將於完成前向My Money Group出資2.25億歐元，而匯控旗下HSBC Continental Europe（簡稱HBCE）將保留70億歐元的房貸組合，該組合原作為出售的一部分，考慮於適當時候再將之出售，HBCE亦會將相當於該等貸款帳面價值的現金納入交易範圍內。

將於完成時轉讓的業務資產淨值，參照交易完成日的現行按揭利率及10年期的中間掉期利率設定，以17.2億歐元為上限；HBCE將收取相當於所投資金額1.25倍的利潤參與權益，附帶每年按未結算餘額 8%計算的實物支付利息，以換取對My Money Group的頂層控股公司進行資本投資。最高投資金額為4.07億歐元，而於完成時交付的實際資產淨值以及對此進行的投資兩者總額不超17.68億歐元。

匯控認為該等變更概不改變交易的根本理由，即交易將有助匯豐專注於其國際批發業務模式。法國零售業務的會計處理並無任何即時改變，未來將會與各自的勞資聯合委員進行咨詢及協商程序，而交易仍有待監管批准，目標是於2024年1月1日完成交易。