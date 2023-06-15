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藥師幫今起招股 每手4646元

【明報專訊】內地醫藥電商平台藥師幫（9885）今日（周四）起公開招股，招股價介乎19元至23元；每手200股，入場費4646.39元，集資最多約3.47億元。

藥師幫經營向醫藥買賣方提供數字化平台，亦有銷售藥品的自營業務。集團連續3年錄得虧損，2022年虧損14.89億元（人民幣，下同），預測明年或會繼續錄得虧損；2022年收入為142.75億元，整體毛利率為10.1%。

集團連續3年虧損

是次招股僅有一名基石投資者中關村國際。以發售中間價計，中關村認購股份佔是次發售股份（未計超額配售）約三成，相關股份設有半年禁售期。

執行董事兼首席財務官陳飛，於記者會被問到為何集資額由市傳的3億美元削減至3億港元，他指公眾持股量足以滿足公眾比例要求，集團資金充裕率亦非常足夠。被問到與其他同類醫藥股的分別時，陳飛提到已上市同類股如京東健康（6618）及阿里健康大多數為B2C業務，而藥師幫則為B2B業務。

另外，同類醫藥股健康之路於日前首次遞表申請上市，獨家保薦人為建設銀行（0939）子公司建銀國際。其業務涵蓋數字健康醫療服務平台及為機構提供數字營銷解決方案，集團上年虧損為2.58億元，收入為5.69億元；內地生物製藥公司君聖泰醫藥亦於上月底遞交申請上市，市傳集資最多約16億港元。