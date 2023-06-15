AMD推新AI晶片 挑戰Nvidia 容納人工智能更大模型 亞馬遜擬採用

儘管AMD的頂級晶片，部分規格可能勝過Nvidia目前最先進的產品，但AMD未披露新產品價格及主要客戶等市場最關注的信息，加上「MI300X」要到第三季才試產，至第四季才量產，短期內市場格局不會有重大轉變，導致其股價周二挫3.6%，昨早段股價升逾2%。反觀Nvidia股價周一升近4%，市值再次升穿1萬億美元大關，昨早段股價再升2%。

末季才量產 市場大勢暫難大變

AMD行政總裁蘇姿丰（Lisa Su）向路透社概述爭取重要雲計算客戶的方法，就是提供建構各種系統所需的詳盡菜單，讓客戶挑選所需的不同部分，訂製數據中心所需的功能，以支援類似於AI聊天機械人ChatGPT的服務。這種訂製服務或符合亞馬遜的要求。亞馬遜彈性雲端運算（Elastic Compute Cloud） 副總裁布朗（Dave Brown）表示，正研究採用AMD產品的可能性。

主要銷售晶片的Nvidia，也推出DGX Cloud解決方案，為雲端服務公司提供全盤的系統設計。但布朗表示，研究了DGX Cloud的商業模式，並拒絕了與Nvidia合作，因為AWS在建構伺服器等領域有豐富經驗，而AWS更喜歡從頭開始設計自己的伺服器。Nvidia的H100晶片目前應用於AWS系統。

AI開發員偏愛Nvidia GPU

AMD未透露「MI300X」的價格，但有可能為Nvidia的GPU帶來價格壓力。AMD以生產傳統的電腦處理器而聞名，惟相關產品價格正在下跌，若其AI晶片及相關服務被開發人員及伺服器製造商用作Nvidia產品的替代品，將會為AMD開闢巨大的市場。市場人士形容，AMD的最新產品可能對Nvidia構成挑戰，後者佔據AI晶片市場超過八成份額。

AI開發員一直偏愛Nvidia的GPU，原因之一是其提供完善的CUDA軟件包，助晶片的核心功能發揮。AMD表示，它也有自家的AI晶片軟件「ROCm」。AMD總裁Victor Peng表示，AMD在構建強大的軟件系列方面取得很大進展，它們可與開放式的模型、框架及工具兼容。

蘇姿丰稱，AI是AMD最大、最具戰略意義的長期增長機會，預期數據中心的AI晶片市場規模，將由今年約300億美元左右，以超過50%的複合年增長率增長，並在2027年達到1500億美元以上。

（綜合報道）

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