美議員擬推動撤中國電商貨物關稅豁免

根據美國海關的數據，此類電商貨品去年進口美國的貨值達到6.855億美元，相比2018年為4.105億美元。4月的一份聯邦簡報指控這些電商利用關稅豁免措施，進口非法商品，包括來自新疆強迫勞工所生產的貨品。美國政府聲稱，中國新疆存在強迫勞工，並制裁一些中國企業。中國外交部一直批評美方藉謊言打壓中國企業。Shein發言人表示，在新疆沒有製造商。

美PPI升1.1% 近兩年半新低

繼美國消費者物價指數（CPI）增長降溫後，最新公布的美國5月生產者物價指數（PPI）按年升幅亦只有1.1%，是2020年12月以來最低，反映美聯儲有暫停加息的空間。市場等待美聯儲凌晨公布議息結果之際，美股3大指數早段個別發展。

特斯拉（Tesla）（美：TSLA）宣布Model Y在美國加價，是該車型近期第3次加價，其股價早段續升，升勢持續至第13個交易日。摩根士丹利分析師指出，Tesla擁有強大的資產負債表和現金流，現在是其全面進軍汽車金融業務的時機，維持對Tesla的增持評級，目標價為200美元。

（綜合報道）

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