美議員擬推動撤中國電商貨物關稅豁免

【明報專訊】路透引述共和黨參議員的消息指，美國兩黨議員計劃提出法案，旨在取消電子商務賣家從中國向美國消費者發貨的關稅豁免。快時尚零售商Shein及拼多多旗下跨境電商平台Temu等將首當其衝。目前美國消費者進行跨境網購，價值800美元或以下的進口商品可免除關稅。共和黨參議員Bill Cassidy表示，倘若該法案生效，由中國及俄羅斯寄出的電商貨品將不再享有關稅豁免，但其他國家電商的800美元或以下貨品，仍將繼續獲關稅豁免。
根據美國海關的數據，此類電商貨品去年進口美國的貨值達到6.855億美元，相比2018年為4.105億美元。4月的一份聯邦簡報指控這些電商利用關稅豁免措施，進口非法商品，包括來自新疆強迫勞工所生產的貨品。美國政府聲稱，中國新疆存在強迫勞工，並制裁一些中國企業。中國外交部一直批評美方藉謊言打壓中國企業。Shein發言人表示，在新疆沒有製造商。
繼美國消費者物價指數（CPI）增長降溫後，最新公布的美國5月生產者物價指數（PPI）按年升幅亦只有1.1%，是2020年12月以來最低，反映美聯儲有暫停加息的空間。市場等待美聯儲凌晨公布議息結果之際，美股3大指數早段個別發展。
特斯拉（Tesla）（美：TSLA）宣布Model Y在美國加價，是該車型近期第3次加價，其股價早段續升，升勢持續至第13個交易日。摩根士丹利分析師指出，Tesla擁有強大的資產負債表和現金流，現在是其全面進軍汽車金融業務的時機，維持對Tesla的增持評級，目標價為200美元。