傳印度促小米等 引入印合作伙伴

此外，印度業務亦要任命印度籍人士擔任行政總裁（CEO）、營運總監（COO）、財務總監（CFO）和技術總監（CTO）等關鍵職位。《環球時報》引述熟悉中企在印度營商情况的知情人士稱，印度政府的行為等於「變相收購中國企業」。

委印籍CEO 去年凍48億資金

根據行業分析機構Counterpoint的數據，今年第一季，小米在印度智能手機市場的市佔率為16%，OPPO佔12%，Realme佔9%，vivo佔17%。不過近期部分中國智能手機製造商因被指涉嫌非法匯款而備受壓力。路透社上周報道，印度執法部門以《外匯管理法》為由，去年起凍結了小米在當地總計約48億元人民幣的資金。小米去年經調整凈利潤為85億元人民幣，相當於去年逾56%淨利潤被凍結。自2020年以來，印度已禁止大量中國軟件，並對中國企業和中國資金嚴加限制。

Twitter創辦人多爾西（Jack Dorsey）近日受訪時亦談到，在「民主的印度」經營業務所承受的政治壓力，指曾被印度政府要求屏蔽那些批評官方打壓農民抗議的帳號，否則不能在印度經營。最終Twitter凍結了數百個帳戶。印度電子和信息技術部長Rajeev Chandrasekhar批評，這是徹頭徹尾的謊言。

（綜合報道）

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