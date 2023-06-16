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聯儲局「放鷹」 點陣圖顯示今年再加息半厘

【明報專訊】美國聯儲局15個月來首次暫停加息，維持聯邦基金利率目標區間5厘至5.25厘不變。不過，主席鮑威爾明言，幾乎所有儲局官員都認為今年進一步加息是合適之舉，反映各名理事對息率水平預測的「點陣圖」亦一同「放鷹」，顯示今年底的利率預期中值由5.1厘升至5.6厘，意味今年再加息兩次共0.5厘。鮑威爾又暗示減息將在「兩年後」，惟他拒絕透露是否最早在7月恢復加息，只強調會視情况而定。

鮑威爾暗示減息將在「兩年後」

聯儲局傳出鷹派信號，美匯指數一度升穿103水平，截至昨晚9時，美匯指數稍微回落至102.89。鮑威爾解釋，今次未有加息，是考慮到聯儲局加息的速度和幅度，認為暫停加息是合適的，市場不應將其視為「跳過」。他指出，通脹風險偏上行，「在通脹真正顯著下降的時候，減息將是適宜的，我們正在討論的是兩年後」，又稱「委員會中沒有一個人寫下今年減息，我也認為這可能完全不合適」。

在點陣圖中顯示，在18名理事中，有12名預測利率將不低於5.5厘至5.75厘的中值。另聯儲局理事對今年GDP及通脹的預測中值均較3個月前上調，失業率則明顯下調（見表），均引證聯儲局或傾向繼續加息遏抑通脹。

高盛報告預期，7月聯儲局將恢復加息，再加0.25厘見頂。該行認為，下月的通脹將會繼續回落，未來數月亦會顯著降低。因此，聯儲局將在7月加息後正式完結加息周期。

雖然聯儲局「放鷹」，亦有市場人士認為加息周期已到尾聲。景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示，雖然點陣圖顯示在今年底前將再加息50點子，惟他認為聯儲局已爭取時間去評估更多數據，料未來沒有必要再加息。他指出，點陣圖可能會隨着時間而大幅變化，今次可能是為了避免市場認為今年會有任何降息。

花旗環球財富投資亞太區投資策略主管彭程表示，大概而言加息周期已經結束，美聯儲可能在今年底或明年初考慮降息。該行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪指出，點陣圖公布後看似偏向「鷹派」，但美匯指數今日經調整後亦未能突破高位，預料美匯指數在104以上的動力會較慢。