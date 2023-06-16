A股人民幣反彈帶動 恒指急漲420點

外資流入A股2月初以來最多

雖然美國一如預期維持息率不變，但市場預料下半年仍會加息兩次，加上內地5月份零售及固定資產投資數據均差過預期，且人民幣進一步下滑，導致恒指高開218點後升幅一度收窄至142點，但午後A股走高兼離岸人民幣低位反彈最多近300點子，帶動恒指收升420點；國指升195點至6772點，科指升145點至4198點，連升5個交易日。A股方面，上證指數及深證成指分別升23點及198點，創業板指數報2237點，升74點或3.4%。

市場憧憬中央出台政策刺激內需，內需餐飲及啤酒股海底撈（6862）、呷哺呷哺（0520）及青島啤（0168）齊升4%至5%；內地首5月商品房銷售額按年增長8.4%，內房股抽升，獲頒令撤銷清盤呈請的融創中國（1918）收升近7%，碧桂園（2007）升6.3%。

阿仕特朗資產管理董事鄭家華表示，對昨天升400多點感意外，但美國國務卿布林肯即將訪華，加上昨傳出國家主席習近平會與已抵達中國展開訪問行程的微軟創辦人蓋茨會面，不排除有大戶借勢挾淡倉。他續稱，整體大市氣氛及技術走勢都明顯好轉，加上半年結因素，相信後市有力挾上20,000點之上。

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍表示，昨天大市上升與聯儲局議息結果關係不大，主要午後隨A股上升帶動，加上有報道指內地研究國企重組，市場借勢做好，但以近全是高位收市兼成交配合，整體升勢具說服力，預期內地短期內會再迎來好消息，相信在好消息出台前大市仍會向上，上望20,300點的熊證重貨區。