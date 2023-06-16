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內地上月零售固投數據遜預期 中央積極推動 難阻民間投資倒退

【明報專訊】國家統計局昨日公布5月經濟活動數據，連續第二個月全面差過市場預期。作為今年經濟復蘇動力的社會消費品零售總額，受惠去年低基數按年升12.7%，不過增速較4月的18.4%放緩，低於市場預期的13.7%；首5個月固定資產投資按年增長4%，較首4個月增速下降0.7個百分點，亦低於市場預期的4.4%。分析指出，消費復蘇進一步失去動力，房地產等民間投資下跌抵消政府基建刺激，內地經濟面臨進一步失速風險，本月減息或僅為寬鬆周期的開始。

明報記者 歐陽偉昉、方楚茵

經季節調整，5月零售按月增長0.42%，較上月上升0.2個百分點。服務業仍為經濟最強勁部分，餐飲收入按年上升35.1%，較4月增速放緩8.7百分點，服務業生產指數按年增長11.7%，增速較上月回落1.8個百分點。5月商品零售則按年增長10.5%，較4月放緩5.4個百分點。汽車消費5月按年升24.2%，不過增速較上月降13.8個百分點；服裝、金銀珠寶等可選消費品增速亦較4月放緩10至20個百分點，建築及裝修材料消費在5月按年下跌14.6%，反映房地產疲弱對消費的拖累。

ING銀行亞太區研究主管Robert Carnell指出，零售為內地經濟增長的唯一引擎，但經濟重啟後升勢正在放緩。雖然餐飲業對提振GDP有幫助，不過對推動本地製造業的作用不大，汽車是唯一顯著貢獻商品增長的項目。

地方缺賣地收入支持 礙經濟增長

內外需求疲弱，5月工業增加值按年增長3.5%，雖然符合市場預期，不過較4月再減速2.1個百分點，其中製造業生產按年增速為4.1%，較4月降2.4個百分點，私營企業工業生產按年增速，亦較4月放緩0.9個百分點至0.7%。工業企業利潤承壓，加上房地產投資按年跌幅加快，首5個月民間固定資產投資，按年下跌0.1%，扭轉首4個月0.4%升幅。首5個月基建投資按年增速7.5%，較首4個月放緩1個百分點。Robert Carnell認為，地方政府缺乏土地銷售收入支持，推動經濟增長面臨挑戰。

5月城鎮失業率為5.2%，按月持平，不過16至24歲青年失業率升至20.8%再創新高。彭博經濟研究指出，隨着7月學生於畢業，預計青年失業率還將進一步攀升。內地經濟政策支持不足，下半年復蘇有進一步失速的風險。信心低迷壓制消費和民間投資，需要更強有力的政策支持。

分析：本月減息或僅為寬鬆周期開始

匯豐報告則指本月中期借貸便利（MLF）減息或標誌是次寬鬆的開始階段，料會漸進進行，使用流動性工具提供信貸支持，引導經濟降低融資成本。