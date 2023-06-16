內地首5月房地產開發投資降逾7%

國家統計局新聞發言人付凌暉指出，從5月份情况看，房地產市場總體平穩，但受到多重因素影響，房地產開發建設仍較低迷，房地產市場還在緩慢恢復。從下階段看，隨着經濟恢復向好，穩定房地產市場政策顯效，市場預期好轉，房地產市場有望逐步企穩。

房屋新開工面積按年降23%

付凌暉又稱，從開發建設看，新開工建設有所減少。房地產市場緩慢恢復，房地產企業新項目開發意願不強。1至5月份，房屋新開工面積按年下降22.6%，降幅比1至4月份擴大1.4個百分點。

從銷售端看，今年1至5月全國商品房銷售面積按年降0.9%，較1至4月下降0.4%擴大；1至5月的銷售額增長8.4%，亦較1至4月的增長8.8%，回落0.4個百分點。截至5月底，商品房待售面積64,120萬平方米，按年增長15.7%；其中住宅待售面積增長15.9%。5月份房地產開發景氣指數為94.56，跌回接近今年1月份水平的94.46。

付凌暉指出，今年2月、3月份隨着經濟社會全面恢復常態化運行，前期受到壓抑的住房需求較快釋放，房地產市場出現一定反彈。隨着經濟運行逐步恢復到正常軌道，房地產市場也逐步進入常態化恢復運行。

內地券商西部證券指出，房地產需求回落可能給經濟帶來拖累。房地產需求春節後集中釋放後，近期再度轉弱，給經濟增長帶來下行壓力。央行本周下調 7 天逆回購操作利率和 MLF 利率各10個基點，反映貨幣政策寬鬆意願。下半年外需仍然面臨放緩壓力，如果房地產需求持續偏弱，宏觀政策寬鬆力度可能進一步加大。