英電訊業務合併 大行料長和策略有變

摩根大通指出，今次合併交易，亦解除了電訊營運產生的負現金流的影響，有關因素還未反映在股價上。以3英國稅前利潤達22億英鎊，按企業價值相對EBITDA達4倍作估值，這給予長和估值的潛在上升空間約870億元，相當於長和現市值的46%。

美銀：反映長和逐步減磅歐電訊業務

隨着出售歐洲發射塔資產及意大利的網絡基建，連同今次將英國電訊業務合併，摩根大通認為，這反映長和急劇推進輕資產策略，現時其不清楚長和是否如過往般矢志長期做歐洲電訊營運商，但是這對長和並非壞事。美銀更形容，長和的連串舉動反映正逐步在歐洲電訊業務減磅，考慮到當地電訊業務過往經營紀錄表現參差，此舉或受投資者歡迎。

瑞銀指出，長和從英國電訊業務合併交易中取回現金，連同因為合併業務帶來的成本協同效益合計，可望為長和的每股淨資產值帶來12元進帳。中信里昂預料，長和與Vodafone的合資電訊公司料可維持每年派息，將來可以在英國攤佔36%佔有率，但帶來的收益仍存在不明朗因素。