甘比兒子設計環保主題桌遊 籲關注全球暖化

伙Jiuga Games打造《Arctic Party》

Jiuga Games 創作總監Toby Yeung表示，年僅10歲的Joseph 展示出對桌遊的一份熱誠，並提供不同實用、新穎的建議，以更完善玩家體驗。Toby以桌遊的屏風為例，由於大人的手較大，沒留意到小孩的手沒法持太多手牌，Joseph按以往玩桌遊的經驗，提出用屏風作遮擋，來協助小孩看手牌。他續稱，Joseph除了構想遊戲主題與玩法外，他在卡牌設計方面亦提出不同見解，讓卡牌圖像與顏色更清晰，平衡大人與小孩的需求。

《Arctic Party》遊戲玩法是玩家（扮演企鵝和北極熊）管理資源、招募部隊，學習面對各種災難挑戰。玩家需要利用手牌來對戰，蒐集自己需要的攻防數值。最後分數最高者獲勝，或同分時取得最多災難牌為之贏家。Toby表示，由開始討論至最終成品發售，用了半年時間，整體過程流暢。他指Joseph即使學業繁忙，仍能在每次開會討論前準備充足資料；並透過與家人一起試玩該桌遊，以豐富遊戲玩法。

所得盈利將作慈善用途

Toby稱該桌遊將於下月3日在皇室堡舉行的「桌遊派對」（WINDSOR Board Game Party）首次發售，定價為190元，首批印製了1000套，而所得盈利將用作慈善用途，暫未有決定受惠機構。他指如市場反應好，將繼續與BJ Games（Joseph 旗下品牌）合作。Jiuga Games為本地桌遊生產商，該公司成立背景是3名喜愛玩桌遊的父親，不希望自己小孩只顧玩手機遊戲，故創作製作本地桌遊Jiuga Games，透過玩桌遊陪伴子女成長。