歐央行加息1/4厘 稱下月「很可能」再加

重申APP下月停到期資產再投資

拉加德沒有評論7月以後的利率政策，有可能為歐洲央行7月以後暫停加息打開大門。不過貨幣市場交易員上調了加息預期，押注歐洲央行在10月前將隔夜存款利率上調至4厘的概率接近80%，相比昨天議息會議前的概率僅50%左右。

歐洲央行另重申，資產購買計劃（APP）的投資組合，到7月將完全停止到期資產再投資，令政策進一步收緊。歐洲央行最新預期，今年整體通脹的平均按年升幅達5.4%，估計要到2025年才回落至2.2%；剔除食品和能源價格的核心通脹，預期今年平均按年升幅達5.1%，估計到2025年回落至2.3%，但仍未回落至2%的目標水平。

今年GDP增長預測下調至0.9%

歐洲央行又將今年GDP增長預測，輕微下調至0.9%。拉加德形容，歐元區的經濟增長和通脹前景仍高度不確定。彭博社指出，德國10年期國債孳息率較兩年期國債孳息率低約60個基點，這反常現象反映部分投資者認為，歐洲央行最終需要減息緩和加息對經濟的衝擊。

澳洲央行及加拿大央行上周出乎意料相繼加息，反映主要央行仍致力遏抑通脹。持續加息之際，澳洲10年期與3年期國債孳息率昨出現倒掛，是2008年金融海嘯以來首次。利率處於14年高位的新西蘭，繼去年第四季GDP按季收縮0.7%後，今年第一季GDP再按季收縮0.1%，與歐元區一樣陷入技術性衰退。

（綜合報道）

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