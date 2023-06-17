人幣築底反彈 帶動港股突破二萬 成交逾1700億 北水走資96億近兩年最多

【明報專訊】市場憧憬美國聯儲局較預期提早結束加息周期，人民幣匯價築底後連日反彈，帶動中港股市做好。港股未受北水走資影響，恒指自5月8日以來重越兩萬關口，午後曾升最多327點，收報20,040點，升211點，大市成交額在科網股成交活躍，以及富時指數收市後換馬帶動下，更見去年12月9日以來6個月新高，達1754億元。內地上證綜指升0.63%，收3273點，深證成指升1.1%，報11306點。分析指，資金見回流，或擴至中國特色估值股的「中特估」類股份。