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大行降人幣年底預測 法興料見7.3最淡

【明報專訊】內地5月經濟活動加速放緩，不過市傳內地將推出大額基建刺激措施，加上歐洲央行周四加息0.25厘帶動美元下挫，人民幣昨日反覆靠穩，在岸人民幣曾見7.1054，上升144點子（1元等於1萬點子）。不過內地外貿走弱加上即將減息振興經濟，多間大行近日下調人民幣至年底的預測，最淡的法興預期或見7.3，即去年11月創下的14年低位水平。

年初至今累貶逾3%

人行昨日公布中間價報7.1289，較周四上升200點子，隔晚美國經濟數據偏弱，歐央行預期7月將繼續加息，令美匯指數隔晚下挫0.8點至102點水平，加上市場已消化內地下周二（20日）下調貸款基準利率消息，早上傳出將推出進一步放寬房地產，並發行萬億元專項債投放基建，交易員將人民幣沽盤平倉止賺，不過升幅在晚上收窄，截至晚上9時，人民幣在岸價報7.1192，微升5點子，離岸價轉跌72點子，報7.1281。

在岸人民幣年初至今貶約3.18%，為繼日圓、馬來西亞令吉後，表現最差的亞洲貨幣。摩根大通指出，人民幣受與美元息差擴闊的結構性因素影響，加上派息的季節性因素，將令匯率繼續受壓，預期人民幣至年底預期調低至7以下至7.25，較早前預期下跌40點子。

市場昨日預期人民幣中間價報7.128，與人行報價相若，反映人行沒有以逆周期因子，發出穩定匯價的信號，加皇資本市場指出，人行容忍人民幣可控地貶值以幫助經濟。該行近日將人民幣至今年底預測，下調55點子至7.15。