WSJ：內地擬發萬億特別國債 助促增長

報道引述知情人士指，作為刺激措施的一部分，中國政府正考慮發行約1萬億元人民幣的特別國債，以幫助負債纍纍的地方政府並提振商業信心。這些特別國債的發行將用於資助基建項目和其他促增長舉措，也將被間接用於幫助地方政府償還債務。

同時知情人士又指，中國政府亦正考慮取消對國內中小城市二套房的限購政策，以刺激房地產市場發展。

不過，報道指部分經濟學家擔心這些計劃可能收效甚微，而且取消中小城市多套房限購政策，也不太可能大幅改善住房市場。而本周中國多項經濟數據出台仍然疲軟，央行則在周二先發制人，減逆回購利率0.1厘，其後再下調中期借貸便利（MLF）利率0.1厘。

此前，彭博亦報道了一些投行的經濟學家預期政府可能會增加地方政府專項債的額度，從而允許其借入更多資金來為基礎設施項目提供資金。中央政府也可能像2020年那樣發行特別國債，或者利用政策性銀行來刺激放貸。無獨有偶，投行摩根士丹利早前亦發表報告指，中國近期經濟數據偏弱，證明第二季工業活動遲滯，料就業市場進一步受壓，相信住宅及基建的寬鬆政策快將出現，保護由服務業帶動的復蘇。

大摩料兩個月內推刺激措施

該行指，中央新一輪刺激措施將於未來一至兩個月出現，主要針對急速放緩增長的基建及住宅投資範疇，預期措施包括在一及二線城市放寬限購令、多達1萬億元人民幣經銀行融資或善用地方政府專項債以額外支持基建、向消費者提供購物誘因等。