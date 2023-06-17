律政司上訴遭駁回 曹貴子維持脫罪

律政司：有詐騙康宏董事會之嫌

在今次上訴案中，上訴方律政司質疑原審法官區域法院法官練錦鴻的裁決，並認為多名被告有詐騙整個康宏董事會之嫌，而非純詐騙個別董事，甚至直指原審法官的裁決中裁定被告曹貴子為「實質董事」，卻沒有責任向康宏董事會披露及申報在交易中的角色，前後矛盾及有悖常情。同時亦指，陳麗兒及陳毅凱具授信責任下，竟沒有披露康宏擬與曹的關連交易，甚至認為與兩人職能相符，亦存在問題。

法官：無證據顯示是實質董事

但是上訴庭法官彭寶琴發出的判決指出，原審官對曹貴子的「實質董事」裁定是審訊後的推論，控方並無證據顯示曹是「實質董事」。她進一步稱，練官已正確指出，曹的一個人計算不足構成協議，因此上訴方認為某些康宏董事不知情，便認定整個董事會受騙的說法站不住腳。她認為，本案的核心議題是，三名被告是否如控方所指，知曉曹是「實質董事」，並且明白該收購是「關連交易」而作出隱瞞。但是她稱，練官若沒有裁定陳麗兒及陳毅凱當時知道曹是「實質董事」，便不可能作出隱瞞。綜合上訴方及辯方官點，包括彭官及另兩名上訴庭法官彭偉昌及潘敏琦，均一致駁回律政司長的上訴。