送別周文耀 陳茂波李業廣馬時亨等扶靈

扶靈人士多與93年國企上市有關

據了解，扶靈人士的安排上頗有含意，當中除了陳茂波和方正，其餘4個人都與93年國企來港上市工作有關。李業廣為時任合併前的聯交所主席，主導國企上市過程與中央關係，固然與時任行政總裁的周文耀組成「夢幻組合」。羅嘉瑞時任上市委員會主席，馬時亨與許照中都是當時的上市委員會委員。由他們扶靈送別當年合作無間的伙伴，隱隱將負責國企在港上市的班子在告別儀式上呈現。

原來許照中與周文耀的相交並不限於工作層面，兩人更是相交50年的通家之好。許照中在弔唁冊上以好友身分撰悼詞，娓娓道來周文耀是他喇沙書院中學師兄，兩人在校時雖不認識，但早在1973年在新鴻基證券共事時遇上，工作之餘更成為麻雀枱上老對手。許照中指，數十年來除非身在海外，否則每年大年初一必定與友人前往周文耀家團拜，數家人再一同外出打牌吃飯。周四晚和昨日的安息彌撒儀式，許照中亦全程在場為周家接待金融界友人打點。

安息彌撒上陳茂波致悼詞盛讚周文耀早年為交易所開發中央結算系統及AMS自動對盤系統，為本港股市交易免除了交易對手風險，交易亦不再局限於交易大堂，為港股金融基建奠下穩固基礎。

領匯上市遇難題 馬時亨曾求教周文耀

馬時亨則分享對周文耀的睿智印象深刻。話說2004年他出任財庫局長期間，處理領展（0823）（當時稱領匯）上市難題時，與一眾負責上市的投資銀行家在政府總部開會，期間各人提出不同方案，他一時間亦難辨是否可行。他唯有急忙求教專家，待周文耀到場聽取方案後，瞬即拆解問題癥結，眾人頓時為之語塞。

領匯2004年原已完成公開招股程序，惟遭公屋住戶訴訟阻撓，被迫退款暫擱上市，翌年捲土重來。由於領匯以房託基金形式上市，由證監會而非港交所上市科負責審批。相信當年周文耀到場是向眾人指出領匯上市安排回天乏術，只好擱置待官司了結後重啟。