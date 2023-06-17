moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

微軟看好AI收入 股價創新高

【明報專訊】微軟（美：MSFT）支持的人工智能（AI）初創OpenAI去年底發布AI聊天機器人ChatGPT引發全球關注，令AI成為今年美股焦點。微軟看好AI業務的增長潛力，預期使用其Azure雲計算服務或OpenAI模型的開發人員，每年可為微軟帶來100億美元或以上的收入。摩通分析師看好微軟在AI領域的增長前景，將微軟目標股價由315美元上調至350美元。該股近期持續上升，周四收報於348.1美元，超越2021年11月的歷史高位，昨早段曾高見351.47美元再創新高，今年以來升幅達46%。

Nvidia破頂 Adobe最多升6%

AI晶片龍頭Nvidia（美：NVDA）昨早段股價高見436.55美元創新高。Adobe（美：ADBE）業績勝預期，並押注AI功能而上調指引，早段股價最多升近6%。美股3大指數午夜前窄幅上落。

日本央行昨宣布維持超級寬鬆政策，日圓兌美元昨再跌穿141水平。日圓偏軟，推動日經指數昨高見33,772.76點，刷新33年高位。日經指數已連升10周，是2013年2月以來最長升浪。

東京證交所的數據顯示，在截至6月9日當周，外國投資者總計買入1.4萬億日圓（約773億港元）的股票和期貨，是4月中以來最高。以美元計算，日經指數今年上漲20%，超越MSCI亞太地區（日本除外）指數的6.1%升幅。

（綜合報道）

[國際金融]