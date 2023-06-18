標指納指連升斷纜 分析：恒指料先回吐

標指進牛市 收市處多條平均線以上

道指上周五早段曾升180點，其後倒跌逾100點。三大指數均以近全日低位收市，道指收市跌108點或0.32%，報34,299點；標指跌16點或0.37%，收報4409點；納指跌93點或0.68%，收報13,689點。雖然標指微跌，不過最近步入技術性牛市，10天、20天、50天及250天線全處於上升，收市亦站穩於多條平均線以上（見圖）。一周累計，以納指升3.25%表現最佳；標指升2.58%；道指升1.25%。

AI晶片股走勢強勁，龍頭Nvidia（美：NVDA）上周五早段股價高見437.21美元創新高，收報426.92美元；英特爾（美：INTC）收報36.37美元，升1.54%；特斯拉（Tesla，美：TSLA）反彈1.8%；Adobe（美：ADBE）上調全年收入和盈利展望，股價曾漲5.7%，收報495.18美元，升0.87%。歐洲股市全線向上，法國巴黎CAC指數升幅最多，收市升1.34%。

美國銀行引述EPFR Global資料顯示，截至6月14日止一周，美股基金3周流入總額達380億美元，是去年10月以來最多。不過大摩報告指出，由於今季以來股市跑贏債券，大型基金包括主權財富基金和退休基金需重新調整組合，規模是2021年第四季以來最大，未來數周或減持最多1500億美元股票，將令股市出現3%至5%跌幅。

港股ADR指數恒指夜期失二萬關

港股方面，恒指夜期上周五收報19,988點，跌139點，低水52點。港股ADR比例指數收市報19,953點，跌86點。美團（3690）ADR折合港元報135.85元，較港收市跌1.56%；小米（1810）及騰訊（0700）ADR亦較港收市跌逾1%。永裕證券董事總經理謝明光指出，上周五成交逾1700億元，主要來自補倉盤，相信市場氣氛不錯，即使夜期回落對後市影響亦不大，料本周初將回吐100至200點，接下來表現要視乎成交而定。