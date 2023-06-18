美聯儲兩官員放鷹 指通脹仍高需續加息

里士滿聯儲銀行行長巴爾金（Thomas Barkin）亦認為美國通脹仍然過高，聯儲局或需進一步收緊貨幣政策，為通脹降溫。他指出，重申通脹目標為2%，需要確信通脹正在更快速地放緩，才會支持結束這輪加息，如新一輪數據不支持此說法，他將支持繼續加息。

薩默斯：聯儲局決策者行動矛盾

此外，聯儲局主席鮑威爾將發表的經濟評估報告顯示，聯儲局認為美國通脹回落至2%指標的進程緩慢，又指銀行收緊信貸影響美國經濟增長，額外收緊銀根行動將根據即將公布的數據而定。美國前財長薩默斯接受外電訪問時稱，聯儲局決策者行動略顯矛盾，似乎受到內部政治的影響。他認為，聯儲局的行動有點令人不解，雖然提出不加息的論證，但與年底前再加息兩次的展望且提高增長預測並不一致。今次會議除了對經濟形勢一致和連貫的解讀，亦感受到聯儲局內部受政治左右，令人略為感到不安。

另一方面，歐洲央行上周四決定加息0.25厘，多名委員暗示由於通脹高企及區內經濟持續增長，7月或需進一步加息0.25厘，9月情况則視乎通脹數據而定。