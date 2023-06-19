雙櫃台今推 富途華盛等券商未參與 東亞交銀須用熱線交易 學者料初期慢熱

明報記者 鄺海盈

本報記者向券商查詢有關雙櫃台的服務，不少券商目前仍未有提供跨櫃台服務。港交所早前指出，大部分券商有配備人民幣計價產品交易，不過跨櫃台服務則視乎券商自行決定是否增設。其中沒有提供跨櫃台服務的富途回應，首階段暫沒有參與，長遠而言會按客戶和交易所的需求作出探討和配合。

有中資券商須填寫表格 再人手處理

首階段參與的券商包括大多數中資券商、銀行等。記者嘗試了解參與券商的運作，發現有部分券商、銀行系統暫未能支持自動轉換。當中，東亞（0023）及交銀香港在跨櫃台服務僅可使用股票交易熱線進行交易，亦有中資券商暫未能支持有關服務，需填寫表格電郵，並由公司人手完成處理後才可進行下單指令。

證券及期貨專業總會上周四就「雙櫃台模式」訪問逾300個業界從業員，發現逾半數人表示其劵商未有參與之前多輪雙櫃台測試，最後測試階段亦有近半指未有參與。業界普遍認為人民幣櫃台股票對業務沒太多幫助，近半受訪者料只有少許幫助或沒幫助。業界人士亦預期投資者對人民幣櫃台股票未有太大興趣，只有約兩成半人認為其客戶對此感興趣，其餘則為興趣一般及料不感興趣。

議員：個別或因市場氣氛未參與

立法會金融服務界議員李惟宏認為，雙櫃台模式提供貨幣多元化，可降低風險提高回報。目前券商參與度未必十分進取，個別或因市場氣氛或經營有挑戰性未有參與。他稱，首要是以穩健安全的系統，通過業界努力配合，盡量理順問題。

參與券商之一凱基認為雙櫃台可進一步增加交投，增強港股的流動性。但由於初步股票選擇有限，會局限整體表現。相信隨着未來股票選擇增加，以及有機會迎來北水，影響力將進一步上升。

本港於2011年亦首度推出人民幣櫃台證券，惟當時反應平平。香港浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才表示，雙櫃台推出首階段反應不會十分理想，會較「慢熱式」。今次涵蓋多隻重磅股，料反應會較之前好。

麥萃才：機構投資者主權基金或參與

麥萃才稱，近年以人民幣結算的貿易增加，而人民幣是IMF國際貨幣之一，為認可外匯儲備貨幣。不少與中國簽訂貿易協議的國家如中東、沙特等地持大量離岸人幣。他預計雙櫃台模式可吸引機構投資者甚至主權基金參與。至於券商在雙櫃台參與度不足，他認為本港有不少中小型券商主要服務本地客戶，重要一步是要首先增加港股數量。