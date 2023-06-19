余偉文：推動中東採人幣 港擁不少商機

【明報專訊】金管局總裁余偉文上月底率團前往阿聯酋，與當地央行和業界會面研討加強金融服務合作，主題包括協助推動當地銀行和企業應用人民幣，作為貿易貨幣的另一選擇。俄羅斯去年入侵烏克蘭，西方國家以限制使用美元制裁俄羅斯，貿易「去美元化」在新興市場的呼聲漸增，余偉文則表示，增加人民幣應用並非為去美元化，未來10至20年很大部分國際貿易仍會以美元計算。不過，中國佔全球貿易最大份額，而匯率風險管理和投資工具亦漸豐富，推動了國際考慮增加使用人民幣為結算貨幣的選擇。
中國為阿聯酋最大貿易伙伴，余偉文指人民幣結算可節省雙向匯兌美元的成本，令當地企業有經濟理由以人民幣結算貿易，增加不同貨幣亦可分散風險。他指內地外貿以人民幣結算的佔比，增長在過去比較停滯，或是由於人民幣貶值所致，不過當市場開始習慣人民幣波幅，出現對冲匯率的工具，加上以人民幣投資工具增加，內地在國際貿易份額不斷上升，帶動國際對運用人民幣的興趣增加。
余偉文指出，現時中東銀行和企業使用人民幣不太普遍，他們對取得人民幣後，在離岸市場有甚麼投資工具，或經本港互聯互通進入內地投資均不太認識，因此本港在當地推廣人民幣運作可發揮有不少商機。金管局亦有和當地家族辦公室、主權基金會面，他指中東金融傳統上和歐洲連結較多，不過當他們與內地貿易和投資連結加深，尋求在亞洲，特別是內地分散資產，相信香港將受益不少，雖然目前香港離岸人民幣市場仍要擴大，發展債券和股票產品，不過他們已可通過香港的互聯互通，連接有足夠市場深度的內地債券市場。
金管局和阿聯酋央行在雙邊會議討論不少人民幣運作細節，包括當地銀行如何在香港取得人民幣流動性支持、與內地進行跨境支付等，余偉文形容是次會是開始，雙方央行將組成工作組作出跟進，而香港銀行公會亦會和當地銀行同業組織進行聯繫，幫助他們對客戶進行推廣工作。
去年底本港開始疫後復常後，金管局亦積極與國際金融業聯繫，除阿聯酋外，當局將於7月底出訪沙特阿拉伯，下半年再到印尼、馬來西亞和泰國，與當地央行和銀行舉行會議。另外，金管局會在11月在本港舉行兩場大型國際金融會議，包括月初再次舉辦國際金融領袖投資峰會，慶祝金管局成立30周年，余偉文透露將有約60位行政總裁級的大行高層出席，較去年逾40位更多，而月底則有國際結算銀行在港舉行特別央行行長會議，並與金管局合辦高級別論壇，除現任央行官員，亦會邀請有經驗的退任官員研討目前金融情况。