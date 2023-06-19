moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

陳茂波：加緊推動創科發展 引進辦半年晤逾150企業

標籤：經濟

【明報專訊】財政司長陳茂波在網誌表示，推動創新科技發展是政府加緊努力的重點工作，而為經濟較大份額的服務業加速數碼轉型方面，今年《財政預算案》中已預留5億元予數碼港推行「數碼轉型支援先導計劃」，以一對一的配對資助模式，協助中小企業應用現成的基礎數碼配套方案，不久亦將推出。而近月引進重點企業辦公室（引進辦）亦已透過入境處處理了多項重點企業就人才入境的申請。

5億資助中小企數碼轉型

陳茂波指，佔本港經濟較大份額的服務業也要加速其數碼轉型的步伐和速度，由他擔任主席的「數字化經濟發展委員會」於去年成立，正就跨境數據流動、數碼基礎建設、數碼轉型及人才發展等方面進行深入研究。其中，今年《財政預算案》中預留5億元予數碼港推行「數碼轉型支援先導計劃」，以一對一的配對資助模式，協助中小企業應用現成的基礎數碼配套方案，不久亦將推出。為了進一步加快壯大本地的創科生態圈，政府力求引進一些擁有前沿和科研能力技術的企業到來香港。如果一些業內的龍頭企業能落戶，將可帶動上下游的產業匯聚香港，達致群聚效應，此舉也會吸引相關的高端人才來港。

處理重點企業人才入境申請

引進辦正努力就生命健康科技、人工智能與數據科學、金融科技、先進製造、新能源和新材料等策略產業，引進世界各地高潛力和具代表性重點企業。引進辦成立約6個月來已和超過150間企業會面，當中有部分是所屬產業龍頭，以及擁有高端技術的企業，有些已提交了發展計劃書。此外，政府已成立了300億元「共同投資基金」，會考慮不同因素，包括企業個別項目帶動本地產業發展的潛力、對本地經濟、創新發展貢獻以及可創造的就業職位等，以決定是否參與共同投資。近月來，引進辦亦已透過入境處處理多項重點企業就人才入境申請。