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人幣料6.8至7.2上落 不虞大幅貶值

【明報專訊】人民幣離岸價4月中由6.8302水平反覆下跌，是港股跟着一個半月尋底的原因之一；惟本月以來，即使離岸價曾繼續下跌，港股已不受影響掉頭回升。離岸價上周四低見7.1922後大幅反彈，周五收報7.1280，短短兩個交易日回升逾1%（見圖4），恒指期內亦急升近600點。

人民幣離岸價在4月中至上周四曾貶值逾5%，方偉昌分析，主要原因是內地通脹處於低位，即使人民幣貶值後會令入口產品價格上升，也不會帶來明顯的通脹，而且人民幣貶值亦可以促進出口，變相是一項寬鬆、刺激經濟的政策，他表示：「人民幣匯價有升有跌，這反映內地政策有緊有鬆，近月內地經濟增長放緩，便採取比較寬鬆的政策，讓人民幣貶值。我覺得人民幣匯價只要仍處6.8至7.2的範圍內，便不需要太擔心屬結構性的貶值。」

料美息美匯短期橫行 利亞洲股市

根據方偉昌的分析，目前美國經濟情况與中國相反，由於當地通脹高企，因此聯儲局亦要維持高息，避免通脹又再上升，他表示：「其他情况不變的話，我估計假如美元開始貶值，通脹就會飈上去。」

方偉昌估計，由於美國聯儲局不希望當地通脹再次升溫，暫時會維持高息，同時亦希望美匯指數繼續窄幅上落，這對包括中國在內的亞洲股市屬正面：「對於亞洲股市來說，最壞情况是美匯指數像去年第三季般急升，這等於是亞洲貨幣貶值，會觸發資金離開亞洲股市。你樂觀些去看，目前美匯指數不需要大幅貶值、只需要維持平穩，對我們亞洲股市負面影響已減少。這樣的話，我們便可以聚焦看看亞洲股市本身有何催化劑，例如中國會採取什麼刺激經濟政策、對房地產的調控會否放寬，以及中美談判有何成果，只要出現曙光，中國股市便會好轉，不需要等美匯指數大跌。」

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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