東南亞快遞一哥 極兔續見紅

撰文 旻晞

極兔已非首次與本港資本市場扯上關係，早於去年便傳出極兔有意來港掛牌，但最終因市况問題而暫時擱置。而是次計劃來港招股，聯席保薦人包括摩根士丹利、美銀證券及中金。市場消息指極兔是次來港尋求約200億美元估值，折合大約1560億港元，若如其所願，市值將超越本港掛牌的京東物流（2618）的896億港元。事實上，極兔過去幾年曾作多輪融資，引入股東包括騰訊（0700）、博裕投資、高瓴資本、紅杉資本、淡馬錫等等。按2021年一輪融資、其時估值已達200億美元。

極兔發展極快，2015年創立，至2021年已穩佔東南亞最大速遞營運商之地位。目前集團快遞業務已跨越13個國家，包括全球範圍內發展最快的新興市場。極兔業務始於印尼，及後擴展到東南亞國家，包括越南、馬來西亞、菲律賓、泰國、柬埔寨及新加坡。根據弗若斯特沙利文的資料，按2022年包裹量計，集團為東南亞排名第一的快遞運營商，市場份額為22.5%，包裹量超出第二名3倍。

東南亞市場近年之所以吸引投資者的目光，主要其市場龐大，不失色於中國內地。在人均收入持續增長、互聯網滲透率快速增長及電商發展的推動下，東南亞快遞市場的包裹量從2018年的32.57億件增至2022年的111.48億件，複合年增長率為36%，預計包裹量將從2023年的131.6億件增至2027年的234.5億件，複合年增長率為15.5%；其中又以印尼、泰國市場規模最為可觀。

區域代理模式搶佔東南亞市場

市場之大自然成為兵家必爭之地；有如阿里巴巴（9988）旗下的Lazada亦以東南亞市場為中心。而極免之所以能於短時間搶佔市場，首先是其業務模式，主要通過合作伙伴，以盡快覆蓋更廣泛區域。極兔稱這模式為「區域代理」，區域代理通過與集團的國家公司合作，通常持有相關運營實體及/或國家公司的股權。集團總部制定每個市場的整體營運策略及執行計劃，包括轉運中心的密度及地理位置、幹線運輸路線規劃及網絡承載能力，其中區域代理負責區域日常管理運營。

透過這模式，集團於各市場快速打下基礎，但更重要仍先以價格作為競爭本錢。極兔進入中國市場之時，內地速遞市場競爭已相當激烈，起初極兔主要獲拼多多支持，更重要是其採取低價策略，盡快搶佔市場。這策略挺成功，2020年3月極兔在中國起網，僅10個月，日單量突破2000萬，給各位一個概念，要達到如此日單量，中通用了16年；圓通用了18年。去年極兔於內地市佔率按包裹量已有22.5%。而去年集團來自中國市場的收入佔比，已超越其「老家」東南亞市場，兩者收入佔比分別為56%、33%，而2019年為31%、68%。

低價策略攻內地 做蝕本生意

低價策略令極兔於中國市場發展迅速，但卻是做「蝕本生意」，直至目前為止，集團仍未於中國市場獲得一分盈利，而致整個集團不單仍處虧損（扣除金融資產公允值變動損益），甚至連毛利仍未見，仍處毛損狀態，換句話說：做一單蝕一單。

不過低價策略這種「七傷拳」策略其實已在改變，主要是因為中國監管當局的干預。2021年6月，內地多部委聯合發布《關於做好快遞員群體合法權益保障工作的意見》，規定就快遞員的基本工資、社會保障和保險單等方面提供一定指引，意味速遞商不能再壓低工資以支持價格競爭。低價策略已不成，於是極兔因而另辟蹊徑，便是併購。

在東南亞市場，極兔於2021年6月，先收購其泰國區域代理成立的13家營運實體的多數股權；同年8月，收購了其印尼區域代理成立的25家營運實體；在中國市場方面，2021年，以7.16億美元的現金對價，向百世集團收購企業價值約68億元人民幣的百世快遞中國；再至今年5月，向順豐（002352）收購其旗下的豐網控股，總代價11.83億元人民幣。中國市場兩大收購令極兔迅速在內地市場站穩陣腳，市佔率提升。

內地兩大收購導致「虧上虧」

但不論是百世快遞、豐網控股，甚至連極兔中國本身，其實也在虧錢，虧損加虧損的結果，不難預料。事實上過去三年，集團經營現金流持續出現淨流走，2021年高達9.7億美元，去年雖有改善，但仍錄得5.2億美元經營活動淨現金流走。

極兔於臨時招股文件指出，為長遠成功奠定基礎，集團一直專注於經營的核心市場擴大市場份額，提升其於東南亞及中國的領先地位，擴大地理覆蓋區域及物流網絡，以收入、市場增長為首要，盈利未談。但亦指出從長遠來看，為繼續實現收入潛力並實現盈利，計劃進一步增加全球包裹量、維持靈活的定價策略，控制成本及提高毛利率，及提升經營效率。至於究竟何時能獲利，似乎公司和投資者都需要一點耐性。

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