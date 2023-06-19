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華誼騰訊擬分拆醫智諾上市 轉型淡出娛樂媒體 欲易名反映業務發展

標籤：經濟

【明報專訊】華誼騰訊娛樂（0419）近年轉型，淡出原有娛樂媒體事業，轉而加大互聯網健康領域及數字化建設。集團總裁何文意日前會見傳媒時不諱言，為反映業務的發展方向擬易名。集團旗下的線上藥物處方、流轉及營銷平台「醫智諾」，則擬進一步引入戰略投資者，但是會維持對「醫智諾」控股權，更部署在未來3至5年內上市。「醫智諾」創辦人及首席執行官商晶更期望，今年全年實現收支平衡。

明報記者 陳偉燊

目前該集團的互聯網健康業務主要由「醫智諾」及智慧健康服務平台「獴哥健康」組成，在2022年度已佔總收入85%。何文意稱，未來集團不會對娛樂媒體業務作新的投資，並待現有項目完成後，便安排盡快出售有關業務。娛樂媒體業務餘下的應收帳，及韓國電視製作，在帳面上的價值約餘2億元，股東之一的華誼兄弟佔股亦不足5%，因此他說：「公司轉名是自然的事」。

至於在「醫智諾」的發展上，何文意指出，除了引入國資背景翼唐資本投資4000萬元人民幣之外，會因應將來服務更多客戶而引入更多符合戰略的投資者，目標是在未來3到5年內在內地上市，上市地點會視視乎市場情况而變化。至於「獴哥健康」亦會有新產品推出，但是集團未有計劃將有關業務分拆上市。

醫智諾或續引入戰略投資者

商晶表示，「醫智諾」與集團主要股東之一，持股15.58%的騰訊（0700）旗下騰訊雲達成戰略合作，性質屬長期，幫助他們變成全場境運作的醫療平台。現時其平台覆蓋連鎖藥房、醫生、醫藥企業。當中他們因應內地推動藥品集採，致醫藥企業毛利受壓，以至業界在服務價格、流程、數據等欠缺標準化等痛點，提供標準化解決方案，助業界營運提高效益，並收取服務費。現時其以服務價值達千萬元人民幣級的客戶為主。

醫智諾與騰訊雲屬長期合作

SaaS資訊科技系統數字化相關營運，目前已佔「醫智諾」25%收入，商晶料待加大系統服務後，營收比例會有變化。雖然在市面上已有流通企業如國藥及九州通，提供供應鏈方案，但是她強調，「醫智諾」有別於前者，轉而開發出數字化運營生態方案（MDBE），料可連繫及配合其服務的生態圈內成員的企業資源規劃（ERP）系統，最終促進和更多業界合作。