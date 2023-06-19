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京東盼擁7家千億上市公司

標籤：經濟

【明報專訊】京東集團（9618）昨日（18日）向員工發出題為《凝心聚力邁向「35711」夢想》的信件，概述公司未來20年的5大目標，其中包括要擁有7家市值不低於1000億元﹙人民幣，下同）的上市公司。

該信內容提到，集團未來20年目標包括能有3間收入過萬億元、淨利潤逾700億元的公司；5間進入世界五百強的公司；7間從零做起市值不低於1000億元的上市公司；能為國家繳納1000億元稅收；以及提供超過100萬就業崗位。現時本港已有京東集團、京東健康（6618）和京東物流（2618），合共總市值逾7500億港元；京東3月亦已公布，計劃分拆京東工業和京東產發在港上市。

「618高潮期」啟動 手機成交倍增

另外，該集團表示未來20年將累計投入超過3萬億元於一線員工的薪酬福利；振興鄉村的「奔富計劃」帶動超過1億農民增加收入；助6000萬間中小微企業數字化升級；京東的供應鏈服務基本覆蓋全球，並在佔全球80%的經濟體中，建立供應鏈基礎設施；以及將全面實現碳中和。

此外，京東於周六（17日）晚上8時啟動「618高潮期」，首10分鐘內30%國產品牌成交額按年增長1倍；電腦、通訊和消費電子產品（簡稱3C數碼產品）以舊換新成交量按年增長超過3倍；iPhone、小米、榮耀、華為、OPPO、vivo等手機品牌成交額均按年增長1倍。