moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

茶副產品製紡織纖維 環保新契機

【明報專訊】一般人聽到細菌或微生物，通常不會有好印象。原來細菌可以產生纖維素，從而製成紡織纖維，不但環保和可降解，更是可再生和可持續的來源。另一方面，專家亦發現，某些微生物群落能夠分解紡織業產生的主流微塑膠粒。雖然需要更多測試才知道準確的分解速度，但這已經非常令人鼓舞！

明報記者 薛偉傑

攝影 劉焌陶

香港紡織及成衣研發中心（HKRITA）高級工程師陳嘉祺、副研究員黃曦彤表示，某些細菌可以產生纖維素（Cellulose），在科學界早已熟知。不過，因為細菌纖維素的聚合度和結晶度很高，以往無法將它拉成纖維，所以一直未有應用於紡織業。他們在一年多前開始研究，利用「康普茶」（Kombucha）的副產品製造可再生的纖維素纖維。在康普茶發酵過程中，會產生一種凝膠狀薄膜，主要由木質醋酸菌產生的纖維素組成。生產商會保留小部分這些薄膜製作新的康普茶，因為讓細菌和酵母依附在薄膜上，可加快發酵過程。但由於這些薄膜數量太多，大部分都會當作垃圾棄置。

可降解可再生 每公斤成本料低於20元

他們研究出一套方法，可以將這些纖維素薄膜製成一條條纖維素纖維（Cellulose Fibre）。方法是先將這些纖維素薄膜清洗，再令它乾燥，然後切碎及磨成粉狀。之後，再加入一種鹼性溶劑，令它變成溶液。最後，再將溶液注入擠出機內，以擠壓成一束束幼細的紗線狀，後者一旦接觸一種酸性的凝固液，就會立即變回固體，成為一條條纖維素纖維。

這套濕紡拉絲工序和相關設備，紡織業以往都有使用。關鍵是要研發出那些鹼性溶劑和酸性凝固液，才可以處理到細菌纖維素。測試顯示，這種細菌纖維素纖維的拉伸強度和棉紗及木漿纖維等相若，綿密度亦相近。稍後，他們會測試它的柔軟度和涼度，以確定它最適合用來製造哪些紡織品。以實驗室的運作方式計算，這種細菌纖維素纖維的生產成本約每公斤20元，與市場上的木漿纖維相若，估計當真正工業化生產後成本可以更低。

陳嘉祺和黃曦彤強調，從康普茶生產商回收纖維素薄膜來製造細菌纖維素纖維，是一舉多得。首先，這些細菌纖維素纖維乃可以降解兼且可再生、可持續的材料，符合環保要求。其次，這些原材料可以免費取得。另一方面，這又可以協助康普茶生產商處理掉它們的副產品，減少堆填區的廚餘。

這個研究項目獲得「創新及科技基金」撥款280萬元資助，正申請一項美國專利。在今年的「日內瓦國際發明展」中，這項目獲頒一個金獎。

廢棄果皮水果發酵可成原材料

陳嘉祺和黃曦彤指出，除了康普茶之外，廢棄水果甚或水果皮，同樣可通過類似發酵過程，來產生纖維素薄膜，再製成細菌纖維素纖維，他們也快將做有關試驗。因此，業界將來還可以從果汁生產商、飛機餐生產商和大型超市回收廢棄水果或果皮，來發酵產生纖維素薄膜，再製成細菌纖維素纖維，毋須擔心原材料來源。他們審慎樂觀估計，大約兩年後，應該會有企業開始商業化量產這種細菌纖維素纖維。

所謂康普茶（Kombucha），是以紅茶、綠茶、普洱茶或烏龍茶為基底，加上糖分，以及多種細菌和酵母經發酵製成的飲料。一般認為，康普茶是大約在公元前221年，起源於中國東北部。後來，隨着貿易而傳入俄國和日本，之後再傳至歐美。康普茶的關鍵，在於它的「細菌和酵母共生培養物」（SCOBY），包含醋桿菌屬、乳桿菌屬和酵母屬。由於康普茶味道酸甜可口，又含有益生菌、消化酶、有機酸、維他命B、抗氧化劑和微量礦物質等成分，對健康有一定好處（如幫助消化等），所以近幾年受到一些女士追捧，銷量愈來愈高。據《每日郵報》報道，連麥當娜、桂莉芙柏德露、Lady Gaga等外國藝人都是康普茶的擁躉。

根據Grand View Research的數據，在2021年，康普茶飲料的全球銷售額達到27億美元，其中北美佔了48%。預料到2024年，其全球銷售額更會增長至44.6億美元。據悉，香港亦有好幾家康普茶生產商。

[新經濟新天地]