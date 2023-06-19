茶副產品製紡織纖維 環保新契機

明報記者 薛偉傑

攝影 劉焌陶

香港紡織及成衣研發中心（HKRITA）高級工程師陳嘉祺、副研究員黃曦彤表示，某些細菌可以產生纖維素（Cellulose），在科學界早已熟知。不過，因為細菌纖維素的聚合度和結晶度很高，以往無法將它拉成纖維，所以一直未有應用於紡織業。他們在一年多前開始研究，利用「康普茶」（Kombucha）的副產品製造可再生的纖維素纖維。在康普茶發酵過程中，會產生一種凝膠狀薄膜，主要由木質醋酸菌產生的纖維素組成。生產商會保留小部分這些薄膜製作新的康普茶，因為讓細菌和酵母依附在薄膜上，可加快發酵過程。但由於這些薄膜數量太多，大部分都會當作垃圾棄置。

可降解可再生 每公斤成本料低於20元

他們研究出一套方法，可以將這些纖維素薄膜製成一條條纖維素纖維（Cellulose Fibre）。方法是先將這些纖維素薄膜清洗，再令它乾燥，然後切碎及磨成粉狀。之後，再加入一種鹼性溶劑，令它變成溶液。最後，再將溶液注入擠出機內，以擠壓成一束束幼細的紗線狀，後者一旦接觸一種酸性的凝固液，就會立即變回固體，成為一條條纖維素纖維。

這套濕紡拉絲工序和相關設備，紡織業以往都有使用。關鍵是要研發出那些鹼性溶劑和酸性凝固液，才可以處理到細菌纖維素。測試顯示，這種細菌纖維素纖維的拉伸強度和棉紗及木漿纖維等相若，綿密度亦相近。稍後，他們會測試它的柔軟度和涼度，以確定它最適合用來製造哪些紡織品。以實驗室的運作方式計算，這種細菌纖維素纖維的生產成本約每公斤20元，與市場上的木漿纖維相若，估計當真正工業化生產後成本可以更低。

陳嘉祺和黃曦彤強調，從康普茶生產商回收纖維素薄膜來製造細菌纖維素纖維，是一舉多得。首先，這些細菌纖維素纖維乃可以降解兼且可再生、可持續的材料，符合環保要求。其次，這些原材料可以免費取得。另一方面，這又可以協助康普茶生產商處理掉它們的副產品，減少堆填區的廚餘。

這個研究項目獲得「創新及科技基金」撥款280萬元資助，正申請一項美國專利。在今年的「日內瓦國際發明展」中，這項目獲頒一個金獎。

廢棄果皮水果發酵可成原材料

陳嘉祺和黃曦彤指出，除了康普茶之外，廢棄水果甚或水果皮，同樣可通過類似發酵過程，來產生纖維素薄膜，再製成細菌纖維素纖維，他們也快將做有關試驗。因此，業界將來還可以從果汁生產商、飛機餐生產商和大型超市回收廢棄水果或果皮，來發酵產生纖維素薄膜，再製成細菌纖維素纖維，毋須擔心原材料來源。他們審慎樂觀估計，大約兩年後，應該會有企業開始商業化量產這種細菌纖維素纖維。

所謂康普茶（Kombucha），是以紅茶、綠茶、普洱茶或烏龍茶為基底，加上糖分，以及多種細菌和酵母經發酵製成的飲料。一般認為，康普茶是大約在公元前221年，起源於中國東北部。後來，隨着貿易而傳入俄國和日本，之後再傳至歐美。康普茶的關鍵，在於它的「細菌和酵母共生培養物」（SCOBY），包含醋桿菌屬、乳桿菌屬和酵母屬。由於康普茶味道酸甜可口，又含有益生菌、消化酶、有機酸、維他命B、抗氧化劑和微量礦物質等成分，對健康有一定好處（如幫助消化等），所以近幾年受到一些女士追捧，銷量愈來愈高。據《每日郵報》報道，連麥當娜、桂莉芙柏德露、Lady Gaga等外國藝人都是康普茶的擁躉。

根據Grand View Research的數據，在2021年，康普茶飲料的全球銷售額達到27億美元，其中北美佔了48%。預料到2024年，其全球銷售額更會增長至44.6億美元。據悉，香港亦有好幾家康普茶生產商。

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