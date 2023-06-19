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王良享：中國減息反映對人幣匯價有信心

【明報專訊】上周美國聯儲局議息，保持利率不變。由於議息前利率期貨已反映九成以上機會不加息，市場焦點落在俗稱「點陣圖」的季度經濟及利率預期。

由於上半年經濟增長應該在1.5%左右，因此聯儲局有必要調高經濟預期。不過聯儲局在調高經濟預期時，較大幅調高今年底利率預期中位數50點子至5.6厘，明年底預期則調高至4.6厘，意味着聯儲局仍然保留明年減息的可能性。

在會後的記者會中，鮑威爾卻說出與「點陣圖」相互予盾的言論，表示聯儲局可能要兩年後（couple of years）才有可能減息。至此，市場可以不再理會聯儲局官員的言論，因為相信他們亦無太好的客觀標準。

中央冀減息推動消費 提振房市

在美國利率仍未確定已到頂時，中國減低7天期回購利率及中期貸款利率（MLF），本周亦將下調最優惠利率（LPR）。同時，外電傳聞，中國將發行額外1萬億元人民幣國債以增加財政刺激的籌碼。

中國此時減息及增發國債有兩重意義。第一，中國今年內嚴格維持5%的最低GDP目標；中國經濟數據於4 、5月份轉弱，人行立刻作出反應，以減息逼出流動性。第一季度，中國居民儲蓄（包括企業）高達15萬億元人民幣。早前人行已經減低7日期以下及議定利率，冀提升企業投資。今次減息，目標則在於推動消費及提振房市，希望在按揭利率下降時令房地產固定資產投資較大幅回升。

中國此時減息亦反映人行對人民幣匯價有信心。今年首5個月，中國外貿順差達2.48萬億人民幣，如果年化計算，其實今年貿易順差可能比去年更高。中國首5個月的北向通股市淨流入達1333億人民幣，比起去年全年的790億人民幣更高。首4個月，直接投資淨流入2102億人民幣，全年可能在6000億人民幣以上，高於去年的2721億人民幣。債券通流出方面，首4個月淨流出2210億人民幣，全年預期約6000億人民幣，比去年低。

外儲變化或反映匯率政策

過去3個月的中國外匯儲備走勢亦提供人行可能的匯率政策端倪。3月當美國區域銀行危機爆發令美元比較快速轉弱時，人行有可能作干預沽人民幣買美元以防止人民幣過快上升，4月份外匯儲備繼續上升反映人行可能仍沽人民幣。至5月份，中國外匯儲備回落，則反映人行可能不太接受美元兌人民幣高於去年水平。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[王良享 政經良謀]