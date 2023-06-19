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陸振輝：放下執著 改變心態

【明報專訊】父親節已過了，端午節又來了。季節輪換如梭，對一些多愁善感的退休者來說，可以是期盼、又可以是失落。其實總的來說，一切都是由心情來決定的。

曾國藩說：「未來不迎，當下不雜，過往不戀」。好心情不是人生的全部，卻是能夠左右人生的全部。相信退休者都曾經被人生中的坎坷弄得焦頭爛額，但你回想一下，當時你就是轉換了一下心態，保持着好的心情，正面地去面對困境，最終就會出現轉機，而一路崎嶇走來，你就到了今天的退休階段了。

變得更正面 充滿希望

很多人喜歡行山，有沒有發覺，行山是一種十分有趣的運動？在山上遇到其他不認識的人，很自然就會互相微笑？很自然就會互相問好？很自然就會互相幫助？在這一刻，你是否感到心情很愉快？你是否感到人生是正面的？你是否感到有更多的前進動力？

你走在街上會對其他不認識的人這樣做嗎？如果這樣做，你極可能會被界定為異類，極可能吃力不討好。

問題就是，當自己放下了執著、放下了警戒，跟着改變了心態，世界其他的東西都會隨之改變，你就會變得更愉悅、更正面、更充滿動力、更充滿希望，對自己的感受、對自己的心情，都有着巨大的影響。

改變心情其實很容易，你多久沒有對着鏡子給自己一個愉快的微笑了？趕快去找一塊鏡子吧！

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陸振輝 優游歲月]