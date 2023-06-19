梁振輝：歐央行鷹派 限制美元升幅

雖然美聯儲加息預期較市場為高，可能會對兩年期美國政府債券收益率帶來上行壓力，但考慮到同一時間歐洲央行、英倫銀行和其他七國集團的央行亦作出類似的鷹派指引，作為影響貨幣走勢的主要驅動因素之利差不太可能會出現重大變化。因此，我們預計美元指數在未來1至3個月的時間內，大致會在100.75至103.75的區間內交易。

歐元支持位料在1.0785

一直作風鷹派的歐洲央行亦沒有令支持者失望，上周再加息25個基點符合我們和市場的預期，並以通脹仍然高企為由作出進一步加息的指引。這一指引支持我們的投資論點──歐洲央行的緊縮傾向和歐元區不斷下降的通脹，可能會在中期時間令到利差變得對歐元有利。短期而言，我們認為歐元的支持位在1.0785，上方的阻力則在1.1033和1.1100。另日本央行上周維持超寬鬆的政策不變，並暗示不急於改動政策，美元兌日圓亦突破141水平，下一阻力位在去年11月高位142.35。

渣打香港財富管理投資策略主管

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[梁振輝 匯市前瞻]