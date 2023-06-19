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摩根大通亞洲：央行續寬鬆 日經購10930

【明報專訊】日本央行上周五公布議息結果，短期目標利率、10年期國債收益率目標均一如預期維持不變。日本央行表示，日本經濟正在上升並有望繼續溫和復蘇。行長植田和男在會後發表講話，認為目前仍需要更多時間實現2%的通脹目標。議息結果發表後，市場認為日本央行續釋出鴿派信號，局方並不急於收緊貨幣政策，日經平均指數收市升至33,700點水平，再創33年來收市新高。

如投資者希望涉獵日本股市，除日股相關ETF之外，亦可留意與日經平均指數掛鈎的窩輪，可利用窩輪的槓桿效應，捕捉日股潛在投資回報。投資者用港股證券戶口便可買賣，而且日經窩輪同樣以港元計價，不需要轉換日圓。如看好日經平均指數可望繼續突破高位，可參考日經購 （10930），行使價38,000點，實際槓桿約7倍，明年3月初到期；看淡可留意日經沽（10899），行使價27,000點，實際槓桿逾8倍，今年12月初到期。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

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[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]