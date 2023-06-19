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陳永傑：世銀升全球增長預測利樓市

標籤：陳永傑

【明報專訊】目前，全球經濟、通脹以至加息的短期前景不容易看得清楚，不少股市樓市投資者都變得比較審慎，多以靜觀其變策略對待投資市場，形成交投比較淡靜。世界銀行上調今年全球經濟增長預測，預計今年全球實際GDP將按年增長2.1%，高過1月時預計的1.7%。有主要國際財金組織提供指引，會有利股樓等投資市場。

世界銀行上調今年全球經濟增長預測，主要是美國及其他主要經濟體的表現，比原先預期更具韌性，不過，增速仍較去年的3.1%為慢。世界銀行表示，高利率環境對明年經濟增長的影響將大於預期，並將明年全球經濟增長預測下調至2.4%，低過1月預測的2.7%，認為貨幣政策收緊持續影響企業和住宅投資，將影響明年經濟活動。

世銀關注一旦銀行業壓力引致發達經濟體出現嚴重信貸緊縮，以及更廣泛金融市場壓力，可能會令明年全球增長率降至1.3%。如果金融壓力在全球範圍傳播的程度大得多，明年以人均GDP計的全球經濟將陷入衰退。隨着經濟增長放緩，許多經濟體的通脹將逐步下降。

美若減息有利股市樓市

雖然明年全球經濟增長會放慢，但筆者覺得在投資全球住屋不宜看得太淡，因為通脹回落之餘，美國息口亦可能走低，利好全球股市樓市，所以，不必對樓市看得太淡。而且樓市投資是二三十年的長線投資，必然會經歷經濟、息率及通脹升跌周期。

美國經濟並非太強勁，減息是將會出現，將有利股市樓市的投資氣氛。現時投資樓市，最好是集中在世界主要城市及經濟重鎮，保本及增值能力比較好。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]